Aşılamaya sonradan dahil olan Türkiye, 40 günde 27 AB ülkesini geçerek 7'nci sıraya yükseldi

NTV'den Akın Murteza'nın haberine göre, 2 Aralık günü İngiltere'de ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu’nun (MHRA) BioNTech-Pfizer aşısına acil kullanım onayı vermesiyle başlayan aşılama prosedüründe, 8 Aralık'ta İngiltere'nin Coventry kentinde 90 yaşındaki Margaret Keenan adlı kişiye aşı uygulanarak ilk Covid-19 aşılaması başladı.

AB ÜLKELERİ 27 ARALIK’TA BAŞLADI

21 Aralık 2020’de Avrupa Birliği adına Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği "BNT162b2" adlı Covid-19 aşısının AB'de kullanılmasına onay verdi. 27 Aralık tarihinde AB ülkeleri Covid-19 aşılamasına başlarken Türkiye, corona virüs ile mücadelesine inaktif aşı CoronaVac ile başladı. İlk aşıyı 13 Ocak akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

Yapılan planlama ve sevkiyat sürecindeki başarı ile Covid-19 aşılamalarına hızlı başlayan Türkiye, kısa sürede önemli bir başarı sağladı.

40 GÜN İÇERİSİNDE DÜNYA ORTALAMASININ ÜÇ KATI

Our World In Data verilerine göre dün itibarıyla aşılamaya başlayalı 40 gün olan Türkiye’de yaklaşık 6,4 milyon kişi aşı olurken bu rakam 100 kişi başına 7,75 oldu. Dünya çapında her 100 kişiden 2,63’ü aşı olurken dünya ortalamasının üç katına ulaşıldı.

YÜZDESEL OLARAK İSRAİL VE BAE İLK SIRADA

Aşılama sürecinin en başarılı ülkeleri olan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri 100 kişi başına en fazla aşı uygulayan ülkeler olurken İsrail uyguladığı 7,1 milyon aşıyla vatandaşlarının yüzde 82,43’üne, BAE ise 5,4 milyon aşıyla yüzde 55,27’ine aşı uyguladı.

Aşılamaya en erken başlayan ve geçtiğimiz ay Brexit süreciyle AB’den çıkan Birleşik Krallık ise 75 gün içerisinde 17 milyon kişiye aşı uygulayarak vatandaşlarının yüzde 26,3’üne aşı uygulamış oldu.

AMERİKA KITASINDA ABD VE ŞİLİ İLK SIRALARDA

Amerika Birleşik Devletleri, yaptığı 61,2 milyon aşıyla vatandaşlarının yüzde 18,5’ine aşı uygularken, Bahreyn, 268 bin aşıyla vatandaşlarının yüzde 17,1’ine, Şili ise 2,9 milyon aşıyla yüzde 15,3’üne aşı uygulamış oldu.

EN BAŞARILI AB ÜLKELERİ MALTA VE DANİMARKA

Covid-19 aşılamasına ilk olarak 24 Aralık 2020'den itibaren sağlık çalışanları ile yaşlı bakım evlerinde kalanların aşılanması ile başlayan ve AB’ye girme adayı olan Sırbistan, 60 gün içerisinde 987 bin kişiye aşı uygulayarak vatandaşlarının yüzde 14,1’ine aşı uygularken, 27 AB üyesi ülkeden 500 bin nüfuslu Malta uyguladığı 60 bin aşıyla vatandaşlarının yüzde 12,3’üne aşı uyguladı.

27 AB üyesi ülkeden yüzdesel olarak en başarılı ikincisi ise 5,9 milyon nüfuslu Danimarka oldu. Danimarka 459 bin kişiye aşı uygulayarak her 100 vatandaşından 7,9’una aşı uygulayarak Türkiye’nin yüzde 0,15 üzerinde yer aldı.

ALMANYA TÜRKİYE’DEN 1,7 MİLYON GERİDE KALDI

Avrupa’nın en büyük ekonomisi ve Türkiye’ye nüfusu en yakın AB ülkesi olan Almanya ise, 27 Aralık günü başladığı aşılama sürecinde bugüne kadar 4,7 milyon kişiye aşı uygulayarak vatandaşlarının yüzde 5,7’sine aşı uyguladı.