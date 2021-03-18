Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Aşıları rafa kaldırılan AstraZeneca'ya AB'den mektup: Aşı tedarikindeki sorunlar için yasal süreç
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı tedarikinde sorunlar yaşadığı AstraZeneca şirketine karşı yasal süreç başlatılmasının ilk aşaması olarak mektup göndermeyi planlıyor
Aşıları rafa kaldırılan AstraZeneca'ya AB'den mektup: Aşı tedarikindeki sorunlar için yasal süreç
18 Mart 2021 16:33 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında, AstraZeneca firması ile aşı tedarikindeki sıkıntıları gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Firmanın AB'ye taahhüt ettiği miktarlarda aşı sağlamadığını belirten Namer, "AstraZeneca'ya, anlaşmazlığı çözme sürecinin bir parçası olarak diyaloğa başlamamızı sağlayacak bir mektup göndermeyi planlıyoruz." dedi.

Namer, mektubun hazırlanmakta olduğunu ve AB üyesi ülkelerin temsilcileri ile görüşüldükten sonra gönderileceğini bildirdi.

"Mektup iletildikten 20 gün sonra üst düzey temsilciler bir araya gelecek"

AB Komisyonu Sözcüsü Stefan De Keersmaecker de "Bu mektup süreci, şirket ve AB Komisyonu arasında yapılan alım sözleşmesindeki ilgili maddeye dayanıyor." dedi.

Mektupla bir uzlaşmazlık giderme sürecinin başladığını ifade eden Keersmaecker, bu çerçevede mektup iletildikten 20 gün sonra üst düzey temsilcilerin bir araya geleceğini bildirdi.

AB ile AstraZeneca arasında yapılan aşı alım anlaşmasına göre, tarafların görüşmelerde uzlaşamaması halinde konu Brüksel mahkemelerinde ele alınacak.

AB Komisyonu Başkanı Urusla von der Leyen, dün yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın ilk çeyrekte 90 milyon doz aşı sağlaması gerektiğini, bunu önce 40 milyon doza, sonra da 30 milyon doza indirdiğini, ikinci çeyrekte başta 180 milyon doz sağlamayı taahhüt ettiğini ancak bunu 70 milyon doza düşürdüğünü belirtmişti.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB'de kullanım onayı aldı.

Anahtar Kelimeler:

astrazeneca ab komisyonu mektup asi tedariki

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.