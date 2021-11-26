Aşıya dirençli olabileceği düşünülen varyant nedeniyle alarm: DSÖ toplanıyor

Geçen günlerde Güney Afrika'da tespit edilen B.1.1.529 adlı yeni bir corona virüs çeşidi ile ilgili 'endişe verici' açıklamalar gelmeye devam ediyor.

'B.1.1.529' olarak adlandırılan ve ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüs varyantına ilişkin bugün Cenevre'de düzenlenecek olan uzman toplantısına dair açıklama yapan DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier, şu ifadeleri kullandı:

"DSÖ bu varyantın ilgilenilmesi gereken mi yoksa endişelenilmesi gereken bir varyant mı olduğuna karar vermek ve halihazırda devam eden çalışmaların takvimini daha iyi anlayabilmek için bir toplantı düzenliyor."

Varyantın yaklaşık 100 dizisinin bildirildiğini kaydeden DSÖ sözcüsü, yapılan ilk analizlere göre varyantın 'çok sayıda mutasyona' sahip olduğunu ve bu nedenle daha fazla çalışmaları gerektirdiğini vurguladı.

Çok sayıda ülkeden 'yeni varyant' tedbirleri

Öte yandan, aşıya dirençli olduğu düşünülen koronavirüs varyantı nedeniyle birçok ülke, tedbirlerini sıkılaştırmaya başladı.

Yeni varyanta yönelik ilk adım atan ülkelerden biri olan İngiltere, dün akşam Güney Afrika, Namibya, Botswana, Zimbabve, Lesotho ve Eswatini olmak üzere toplam 6 Afrika ülkesini, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu seyahat listesinde 'kırmızı listeye' almıştı.

İngiltere'yi, bugün yeni varyanta ilişkin açıklamalar yapan İtalya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Singapur, Japonya, Hindistan, Tayvan ve Yeni Zelanda izledi.

İtalya, Güney Afrika ülkelerinde bulunan yolcuların ülkeye girişine 14 günlük yasak getirirken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Güney Afrika bölgesiyle havayolu seyahatlerini yasaklamayı amaçladığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu: Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması önerilecek

Leyen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Komisyon, üye ülkelerle yakın koordinasyon içinde, virüsün B.1.1.529 varyantıyla ilgili bir endişe nedeniyle Afrika'nın güneyinden uçuşları durdurmayı önerecek" ifadelerini kullandı.

Almanya'daki sağlık bakanlığı kaynakları, Berlin'in Güney Afrika'yı 'virüs varyant bölgesi' olarak ilan etmeyi planladığını ifade etti.

Singapur Sağlık Bakanlığı, Güney Afrika Cumhuriyeti ve çevresindeki ülkelere seyahat kısıtlaması getirdiklerini açıkladı.

İsrail'de ilk vaka, iki şüpheli: Hepsi aşı yaptırmış

İsrail Sağlık Bakanlığı, cuma günü Malawi'den yeni dönen bir İsrail vatandaşında Güney Afrika varyantının tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık, iki kişinin daha varyantı taşıdığından şüphelenildiğini ancak nihai test sonuçlarının henüz çıkmadığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, bahsi geçen üç kişinin de koronavirüse karşı aşı yaptırdıkları vurgulandı.

Gelişmelerin ardından İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ve uzmanlardan oluşan bir grup ile toplantı düzenleyeceği belirtildi.

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı'nın açıklamasına göre Güney Afrika varyantı, orijinal koronavirüsten farklı bir spike proteinini bünyesinde barındırıyor. İlk olarak hafta başında tespit edilen varyanta ilişkin bilim insanlarının elindeki veriler halen çok kısıtlı.