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AstraZeneca CEO'su: 'Aşının etkinliğini artıran kazandıran formülü bulduk'
Genel etkinlik oranı yüzde 70'lerde kalan AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot, Oxford ile birlikte geliştirdikleri COVID-19 aşısının etkinliğini artırmak için "kazandıran bir formül" bulduklarını söyledi
AstraZeneca CEO'su: 'Aşının etkinliğini artıran kazandıran formülü bulduk'
28 Aralık 2020 11:08 - Cumhuriyet
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İngiltere merkezli Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği aşının arkasındaki ilaç patronu, araştırmacıların aşının etkinliğini artırmak için "kazandıran bir formül" bulduklarını söyledi.

Pfizer ve Moderna aşılarının sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 94,5 etkili olduğu gösterilirken, AstraZeneca aşısının genel etkinlik oranı yüzde 70 olarak kalmıştı.

Oxford ile AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği aşı denemeleri, insanlara yarım doz ardından en az bir ay sonra tam bir doz verildiğinde, etkinlik oranının yüzde 90'a çıktığı görüldü.
 
Sunday Times'a açıklamalarda bulunan AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot, şunları kaydetti: 

"Kazandıran formülü bulduğumuzu düşünüyoruz. Bu konu ile ilgili size daha fazla detay veremem. Sonuçları yayınlayadığımız zaman göreceksiniz."

Soriot, ilaç şirketi tarafından önceki sonuçların "olumlu" olduğunu ve aşıların dünya genelindeki düzenleyiciler tarafından belirlenen kriterleri karşıladığını söyledi.

Imperial College London'da deneysel tıp profesörü olan Dr. Peter Openshaw şunları söyledi: 

"Aşılar dağıtıma elverişli gözüküyor. Bu durum gerçekten umut verici . Bu gelişme ile mevcut dalgalanmayı kontrol altına alma konusunda artık iyimser düşünüyoruz. Bu aşının küresel etkisi diğerlerinden çok daha büyük olabilir. Aynı zamanda İngiltere'nin mevcut aşılama programını büyük ölçüde hızlandırabilir."

Anahtar Kelimeler:

oxford universitesi astrazeneca pfizer moderna

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