AstraZeneca'nın antikor kokteylinin klinik sonuçları açıklandı: Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor

İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca, geliştirdiği deneysel Covid-19 ilacının, aşıların ötesinde corona virüse karşı ilaç geliştirme çabalarını hızlandırdığını açıkladı.

AZD7442 adlı iki antikordan oluşan bir kokteyl olan ilaç, yedi gün veya daha kısa süredir semptomları olan ve hastaneye kaldırılmayan hastalarda ciddi Covid-19 veya ölüm riskini yüzde 50 azaltarak çalışmanın ana hedefini karşıladı.

Bununla birlikte, AstraZeneca'nın enjeksiyon yoluyla verilen tedavisi, birden fazla denemenin ardından hem önleyici bir ilaç hem de Covid-19 tedavisi olarak umut vaat ederek türünün ilk örneği oldu. İlacın, aşılarla karşı yeterince güçlü bir bağışıklık yanıtı olmayan kişileri korumak için tasarlandığı belirtildi.

Salgınla mücadelede önemli bir rol oynayabilir

Baş araştırmacı Hugh Montgomery, “Bu olumlu sonuçlar, uygun bir intramüsküler AZD7442 dozunun bu yıkıcı salgınla mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor” dedi.

Aynı zamanda dünya çapında yaygın olarak kullanılanbir aşısı bulunan AstraZeneca, geçen hafta ABD düzenleyicilerinden önleyici bir tedavi olarak AZD7442 için acil kullanım izni vermelerini istedi.

Denemeler 13 ülkede gerçekleştirildi

Öte yandan, antikor kokteylinin denemeleri 13 ülkede gerçekleştirildi. Çalışmaya, yarısı AZD7442 ve geri kalanı plasebo alan 900'den fazla yetişkin gönüllü katıldı. AstraZeneca, tam deneme sonuçlarının hakemli bir dergide yayınlanmak üzere gönderileceğini söyledi.

AZD7442, enfeksiyon durumunda virüsü tutmak ve vücutta aylarca oyalanmak üzere tasarlanmış laboratuvar yapımı antikorlar içeriyor.AstraZeneca Başkan Yardımcısı Mene Pangalos, "Antikor tedavisi ile erken bir müdahale ve altı aydan daha uzun süre devam eden koruma, ciddi hastalığa karşı önemli bir başarı sağlayabilir" diye konuştu.

Benzer tedaviler çeşitli oranlarda başarı gösterdi

Diğer taraftan monoklonal antikorlar adı verilen bir ilaç sınıfına ait yapılan benzer tedaviler, Regeneron, Eli Lilly ve GlaxoSmithKline (GSK) tarafından daha önce geliştirildi. Bu tedaviler, ABD’de hafif ile orta şiddette Covid-19’u tedavi etmek için acil kullanım için onaylandı.

Regeneron’un tedavisi, ilk haftada semptomatik enfeksiyona karşı yüzde 72, sonrasında ise yüzde 93 koruma sağladı. GSK-Vir’in ortaklaşa ürettiği ilaç, herhangi bir nedene bağlı olarak hastaneye yatış veya ölüm riskinde yüzde 79'luk bir azalmaya neden olurken, Eli Lilly'nin tedavisi, plaseboya kıyasla yedinci günde viral yükte yüzde 70'lik bir azalma gösterdi.