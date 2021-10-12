Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
AstraZeneca'nın antikor kokteylinin klinik sonuçları açıklandı: Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor
AstraZeneca, Covid-19’a karşı geliştirdiği antikor kokteylinin geç aşamadaki klinik denemelerde ana hedefine ulaştığını duyurdu. Buna göre AZD7442 adlı ilaç, ciddi Covid-19 hastalığına yakalanma ve ölüm riskini yüzde 50 oranında azaltıyor.
AstraZeneca'nın antikor kokteylinin klinik sonuçları açıklandı: Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor
12 Ekim 2021 11:29 - ntv.com.tr
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca, geliştirdiği deneysel Covid-19 ilacının, aşıların ötesinde corona virüse karşı ilaç geliştirme çabalarını hızlandırdığını açıkladı.

AZD7442 adlı iki antikordan oluşan bir kokteyl olan ilaç, yedi gün veya daha kısa süredir semptomları olan ve hastaneye kaldırılmayan hastalarda ciddi Covid-19 veya ölüm riskini yüzde 50 azaltarak çalışmanın ana hedefini karşıladı.

Bununla birlikte, AstraZeneca'nın enjeksiyon yoluyla verilen tedavisi, birden fazla denemenin ardından hem önleyici bir ilaç hem de Covid-19  tedavisi olarak umut vaat ederek türünün ilk örneği oldu. İlacın, aşılarla karşı yeterince güçlü bir bağışıklık yanıtı olmayan kişileri korumak için tasarlandığı belirtildi.

Salgınla mücadelede önemli bir rol oynayabilir

Baş araştırmacı Hugh Montgomery, “Bu olumlu sonuçlar, uygun bir intramüsküler AZD7442 dozunun bu yıkıcı salgınla mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor” dedi.

Aynı zamanda dünya çapında yaygın olarak kullanılanbir aşısı bulunan AstraZeneca, geçen hafta ABD düzenleyicilerinden önleyici bir tedavi olarak AZD7442 için acil kullanım izni vermelerini istedi.

Denemeler 13 ülkede gerçekleştirildi

Öte yandan, antikor kokteylinin denemeleri 13 ülkede gerçekleştirildi. Çalışmaya, yarısı AZD7442 ve geri kalanı plasebo alan 900'den fazla yetişkin gönüllü katıldı. AstraZeneca, tam deneme sonuçlarının hakemli bir dergide yayınlanmak üzere gönderileceğini söyledi.

AZD7442, enfeksiyon durumunda virüsü tutmak ve  vücutta aylarca oyalanmak üzere tasarlanmış laboratuvar yapımı antikorlar içeriyor.AstraZeneca Başkan Yardımcısı Mene Pangalos, "Antikor tedavisi ile erken bir müdahale ve altı aydan daha uzun süre devam eden koruma, ciddi hastalığa karşı önemli bir başarı sağlayabilir" diye konuştu.

Benzer tedaviler çeşitli oranlarda başarı gösterdi

Diğer taraftan monoklonal antikorlar adı verilen bir ilaç sınıfına ait yapılan benzer tedaviler, Regeneron, Eli Lilly ve GlaxoSmithKline (GSK) tarafından daha önce geliştirildi. Bu tedaviler, ABD’de hafif ile orta şiddette Covid-19’u tedavi etmek için acil kullanım için onaylandı.

Regeneron’un tedavisi, ilk haftada semptomatik enfeksiyona karşı yüzde 72, sonrasında ise yüzde 93 koruma sağladı. GSK-Vir’in ortaklaşa ürettiği ilaç, herhangi bir nedene bağlı olarak hastaneye yatış veya ölüm riskinde yüzde 79'luk bir azalmaya neden olurken, Eli Lilly'nin tedavisi, plaseboya kıyasla yedinci günde viral yükte yüzde 70'lik bir azalma gösterdi.

Anahtar Kelimeler:

astrazeneca antikor kokteyli kovid-19 olum riski klinik denemesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.