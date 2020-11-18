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Avrupa Birliği, Kovid-19 ile mücadelede hızlı test kullanımını önerdi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespitinde hızlı sonuç veren antijen testlerinin de kullanılmasını tavsiye etti.
Avrupa Birliği, Kovid-19 ile mücadelede hızlı test kullanımını önerdi
18 Kasım 2020 16:41 - AA
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AB Komisyonundan yapılan açıklamada, üye ülkelerde Kovid-19 hastalığının belirlenmesi için PCR testlerine göre çok daha hızlı sonuç veren antijen testlerinin kullanımının salgınla mücadelede fayda sağlayacağı belirtildi.

Komisyonun tavsiye kararında, yanlış sonuçların önlenmesi için hassasiyet seviyesi yüksek olan hızlı testlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, "Hızlı antijen testleri hastalık semptomlarının başlamasından sonraki beş gün içinde veya Kovid-19 hastalığı tespit edilen kişiyle temastan sonraki yedi gün içinde uygulanmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Mevcut hızlı antijen testlerinin daha uzun sürede sonuç veren PCR testlerine göre virüsün tespitinde daha az hassas olduğu hatırlatılan tavsiye kararında, fazla vaka görülen yerlerde ve PCR testlerinin sayıca yetersiz kaldığı durumlarda, sağlık personellerinde, cezaevi gibi kalabalık yerlerde 2-3 günde bir tekrarlanarak kullanılabileceği ifade edildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda yarın video konferans yoluyla düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde duyurduğu tavsiyede, hızlı test sonuçlarının üye ülkelerce karşılıklı tanınmasına yönelik bir çerçeve üzerinde çalışıldığı da bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:

ab komisyonu kovid-19 pcr

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