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Avrupa Birliği ve AstraZeneca yetkilileri görüştü: Belirsizlik devam ediyor
AB yetkilileriyle ilaç üreticisi AstraZeneca'nın temsilcileri, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının tedarikindeki anlaşmazlık hakkında görüşme yaptı ancak ilerleme sağlayamadı
Avrupa Birliği ve AstraZeneca yetkilileri görüştü: Belirsizlik devam ediyor
28 Ocak 2021 08:52 - AA
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AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, sosyal medya hesabında, AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot ile bu hafta AB'de kullanım onayı alması beklenen aşının tedarik meselesini görüştüklerini duyurdu.

Bu geceki görüşmenin "yapıcı bir havada" geçtiğini belirten Kyriakides, şirketin sözleşmeye uyması gerektiğini bir kez daha yineledi.

Kyriakides, şu ifadelere yer verdi:

"Teslimat planında devam eden belirsizlikten üzüntü duyuyoruz ve AstraZeneca'dan yılın ilk çeyreği için rezerve ettiğimiz aşıların hızlı teslimatı için net bir plan talep ediyoruz. AB vatandaşlarına aşıların hızla teslimi için şirketle çözüm bulmak üzere çalışmaya devam edeceğiz." 

AstraZeneca'nın AB'ye yılın ilk çeyreği için yapması beklenen aşı tedarikinde yüzde 60 kesintiye gideceğini açıklamasından sonra taraflar arasında anlaşmazlık çıkmıştı.

AB, şirketin yaz aylarında opsiyonlarla toplam 400 milyon doz aşı için yapılan sözleşmeye uymasını istiyor. AstraZeneca yetkilileri ise sözleşmede tedarik konusunda "en üst seviyede çaba gösterileceğine" dair bir madde bulunduğunu, bunun da kendilerini kesin bir tedarik takvimine bağlamadığını savunuyor.

AstraZeneca'nın teslimatta gecikmesinin Belçika'da bulunan bir tedarikçi fabrikadaki sorunlardan kaynaklandığı belirtiliyor.

BioNTech-Pfizer aşısının tedariki normale döndü

Öte yandan, BioNTech ile geliştirilen aşının Belçika'daki fabrikasında üretimini yapan Pfizer, geçen hafta azalttığı tedarik seviyesini normale getirdiğini açıkladı.

Puurs kasabasında bulunan tesislerinde üretim sürecindeki düzeltmeler nedeni ile teslimatları azaltacağını 15 Ocak'ta açıklayan şirket, geçen hafta ve bu haftanın başında tedarik seviyesini yüzde 8 azalttığını ancak bunun normale döndüğünü bildirdi.

Firmanın sözcüsü Marie-Lise Verschelden, şu açıklamayı yaptı: 

 "Duyurduğumuz gibi üretim planımıza geri döndük ve bu sürecin etkisi asgari düzeyde kaldı." 

Anahtar Kelimeler:

ab komisyonu astrazeneca asi tedarik krizi

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