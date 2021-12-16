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Avrupa İlaç Ajansı, koronavirüs tedavisi için yeni bir ilaca onay verdi
Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "Xevudy" isimli ilacı onayladığını duyurdu.
Avrupa İlaç Ajansı, koronavirüs tedavisi için yeni bir ilaca onay verdi
16 Aralık 2021 17:46 - AA Selen Temizer
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Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan açıklamada, GlaxoSmithKline (GSK) ile Vir Biotechnology şirketlerinin birlikte geliştirdiği Xevudy isimli ilacın yetişkinlerde ve 40 kilonun üzerindeki 12 yaşından büyük hastalarda kullanılabileceği bildirildi.

Böylece EMA, kasımda onay verdiği Regkirona ve Ronapreve'nin ardından Kovid-19'un tedavisi için üçüncü ilacı tavsiye etmiş oldu.

EMA, COVID-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti

Açıklamada, bu ilacın da öncekiler gibi "monoklonal antikor" tedavisi olduğu, bunun virüsün insan hücrelerine girmek için kullandığı SARS-CoV-2'nin spike proteinine bağlanmak üzere tasarlanmış proteinlerden oluştuğu aktarıldı.

EMA, yeni COVID-19 ilacını değerlendirmeye aldı

 

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