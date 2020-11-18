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Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın aşı adayını incelemeye aldı
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'nın yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği "MRNA-1273" adlı aşının incelenmesine başlandığını duyurdu.
Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın aşı adayını incelemeye aldı
18 Kasım 2020 09:33 - İHA
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı için bilim adamları tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan açıklamada, ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği "MRNA-1273" adlı aşıyı incelemeye aldığı bildirildi. Açıklamada, aşının incelenmesine ilk sonuçların vücutta koronavirüsü hedef alan antikor ve T hücresi üretimini tetiklediğini göstermesinin ardından karar verildiği belirtildi. Aşıyı inceleyen komitenin klinik öncesi verileri değerlendirmeye başladığı ifade edilirken, elde edilen sonuçların ardından klinik araştırma verilerini gözden geçirmeye başlamasının beklendiği vurgulandı. Aşının güvenlik ve kalitesine ilişkin mevcut tüm verilerin (üretilme şekli ve saklama koşulları gibi) gözden geçirileceği aktarıldı. Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel de yaptığı açıklamada, "Güvenli ve etkili bir aşı geliştirmeye çalışırken EMA ile diyaloğumuza devam edeceğiz" dedi.

94,5 oranında etkili olduğu açıklanmıştı

Moderna tarafından geliştirilen potansiyel Covid-19 aşısının dün yüzde 94,5 oranında etkili olduğu açıklanmıştı. Haberi "Harika bir gün" açıklamasıyla duyuran Moderna'nın geliştirdiği aşı, denemelerin son aşamasında 2 doz şeklinde 30 bin kişi üzerinde test edilmişti. Aşının bu yılın sonunda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından da onaylanması bekleniyor.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus moderna mrna-1273 stephane bancel

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