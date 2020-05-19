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Avrupa İlaç Ajansı Remdesivir'in Covid-19 hastalarında kullanımına koşullu onay verecek
BD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılması onaylanan Remdesivir adlı ilacın kısa bir süre içerisinde Avrupa'daki hastalara da verilmesi bekleniyor.
Avrupa İlaç Ajansı Remdesivir'in Covid-19 hastalarında kullanımına koşullu onay verecek
19 Mayıs 2020 00:15 -
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Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı Guido Rasi, Amerikan ilaç firması Gilead tarafından üretilen Remdesivir'in Avrupa'daki koronavirüs hastalarında da kullanımına koşullu olarak izin verileceğini açıkladı.

Rasi, Avrupa Parlamentosu'na (AP) yaptığı açıklamada, ilacın birkaç gün içinde Avrupa pazarına alınabileceğini bildirdi.

FDA, Bazı Covid-19 hastalarına remdesivir kullanması için Acil Durum izni verdi

Daha önce ABD ve Japonya, Remdesvir adlı ilaca Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılması için hızlandırılmış onay vermişti. İlacın, koronavirüsün genetik kodunun kopyalanmasını engelleyerek, bir hücreye girdikten sonra binlerce kez çoğalmasını önleyebildiği belirtiliyor.

AP'nin doktor milletvekillerinden Alman politikacı Peter Liese'ye göre, Remdesivir'e verilen koşullu onay, uzmanlar açısından ilacın Covid-19 tedavisinde etkili ve yan etkilerinin sınırlı olduğu anlamına geliyor.

Liese, bunun Avrupa'daki hastalar açısından olumlu bir haber olduğunu söyledi.

Avrupa İlaç Ajansı, 30 Nisan'da Remdesivir'in Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanımı konusunda inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

BBC TÜRKÇE, Yusuf Özkan, Lahey, Hollanda

Anahtar Kelimeler:

avrupa ilac ajansi gilead remdesivi

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