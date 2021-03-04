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Avrupa İlaç Ajansı, Rusya'nın adenovirüs temelli Sputnik V aşısını ön değerlendirmeye aldı
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Rusya'da yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen Sputnik-V aşısının ön değerlendirmesine başladı
Avrupa İlaç Ajansı, Rusya'nın adenovirüs temelli Sputnik V aşısını ön değerlendirmeye aldı
04 Mart 2021 13:49 - AA
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Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansından (EMA) yapılan açıklamada, Rusya'nın Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Merkezinin geliştirdiği aşının ön değerlendirmesinin laboratuvar ve yetişkinlerdeki klinik çalışmaların sonuçları temelinde başladığı belirtildi.

Çalışmalara göre aşının antikor ve bağışıklık hücreleri üretimini tetikleyerek COVID-19'a karşı koruma sağladığı ifade edilen açıklamada, EMA'nın değerlendirmesinin, aşının AB'de kullanımı için resmi onay başvurusu yapılması için gerekli tüm bilimsel kanıtlar gelene kadar devam edeceği kaydedildi.

Sputnik V aşısı, adenovirüs ailesinden iki virüsü içeriyor ve bu virüsler hastalığa karşı iki doz halinde ayrı ayrı vücuda veriliyor.

Aşının AB onayı için EMA'ya başvuru yapıldığına dair şubat başında Rus basınında haberler çıkmış ancak EMA bu haberleri yalanlamıştı.

EMA, aşıların ön değerlendirmesini, resmi kullanım onayı başvurusu yapıldığında onay sürecini hızlandırmak amacıyla yürütüyor.

Anahtar Kelimeler:

avrupa birligi avrupa ilac ajansi rusya sputnik v asisi adenovirus

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