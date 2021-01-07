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Avrupa İlaç Ajansında COVID-19 aşısından 5 yerine 6 doz çıkarılması tartışılıyor
Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Pfizer ve BioNTech'in ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısı ile ilgili yeni bir düzenleme yapacağı öne sürüldü. İddialara göre EMA'nın, bir şişeden 5 yerine 6 doz aşı çıkarılmasını onaylaması gündemde
Avrupa İlaç Ajansında COVID-19 aşısından 5 yerine 6 doz çıkarılması tartışılıyor
07 Ocak 2021 10:51 - Euronews
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Konuyla ilgili Reuters'a konuşan bir EMA yetkilisi, tartışmaların şimdilik kapalı kapılar ardında yapıldığını, ancak kararın çok yakında çıkabileceğini söyledi.

Avrupa ilaç otoritesi EMA, bir şişeden 5 doz çıkarılması kaydıyla Pfizer aşısının 16 yaşından büyüklere uygulanması yönünde 21 Aralık'ta tavsiye kararı almıştı.

Değişiklik, anlaşmanın kapsadığı miktarı yüzde 20 artırabilir

EMA yetkilisinin aktardıklarına göre bir şişeden daha fazla doz elde etme teklifi Pfizer'dan geldi. Bu öneri üzerine EMA, firmadan bir şişenin 6 doza bölünmesine ilişkin veri istedi. Bu verileri değerlendiren İnsani İlaçlar Bilimsel Komitesi'nin (CHMP) doz miktarının azaltılmasında bir sakınca görmemesi halinde, EMA'nın tavsiye kararını bu yönde yeniden düzenlemesi bekleniyor.

Doz yoğunluğunda değişikliğe gidilmesi, Avrupa Birliği ile Pfizer arasındaki anlaşmanın kapsadığı aşı miktarının yüzde 20 oranında artmasını sağlayacak.

AB, birlik ülkeleri için BioNTech ve Pfizer'den 300 milyona kadar doz aşısını güvence altına alırken, BioNTech ve Pfizer bu yıl 50 milyon doz ve gelecek yılda 1,3 milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını bildirmişti. Kulislerden gelen bilgilere göre Brüksel 50-100 milyon doz için pazarlıklarını sürdürüyor.
 

Anahtar Kelimeler:

ema pfizer biontech

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