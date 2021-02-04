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Avrupa İlaç Ajansında Novavax aşısı için ön değerlendirme süreci başladı
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı, Novavax firması tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının ön değerlendirmesine başladı
Avrupa İlaç Ajansında Novavax aşısı için ön değerlendirme süreci başladı
04 Şubat 2021 09:05 - AA
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Avrupa İlaç Ajansından (EMA) "NVX-CoV2373" adlı aşının ön değerlendirmesinin laboratuvar çalışmaları ve yetişkinler üzerinde yapılan erken çalışmaların sonuçları temelinde başlatıldığı bildirildi.

Merkezi ABD'de bulunan Novavax'ın insanlar üzerinde denemelere başladığı, EMA'nın bu çalışmalardan ve diğer klinik deneylerden elde edilecek verileri değerlendireceği kaydedildi.

EMA, daha önce onay verdiği BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarını da ön değerlendirmeden geçirmiş, bu firmalar AB'de kullanım onayı için başvuru yaptığında ön değerlendirme yapıldığı için onay süreci kısa sürede tamamlanmıştı.

Novavax, Ocak sonunda İngiltere'de sürdürdüğü 3'üncü faz aşı çalışmalarında yüzde 90'a yakın başarı sağladığını açıklamıştı.

AB, Novavax ile 200 milyon doz aşı alımı hakkındaki ön görüşmeleri tamamlamıştı ancak taraflar henüz sözleşme imzalama aşamasına gelmedi.

Aşı nasıl çalışıyor?

Novavax'ın geliştirdiği aşı, diğer aşılar gibi protein temelli ve SARS-CoV-2 koronavirüsün yüzeyinde bulunan "spike" adlı proteinin laboratuvarda geliştirilen versiyonundan yapılan küçük parçacıklarını içeriyor. Aşıda aynı zamanda vücudun bağışıklık tepkisini güçlendiren yardımcı bir madde de bulunuyor.

Aşı yapılan kişinin bağışıklık sistemi, protein parçacıklarını yabancı madde olarak algılıyor ve antikor ile T hücreleri gibi doğal savunma araçları üretiyor. Aşı olan kişi daha sonra SARS-CoV-2 ile temas etmesi halinde de bağışıklık sistemi virüsteki spike proteinini tanıyor ve bu proteine saldırıyor.

Antikorlar ve bağışıklık hücreleri virüse karşı birlikte çalışarak Kovid-19 hastalığına karşı koruma sağlıyor, virüsün vücut hücrelerine girmesini engelliyor ve enfekte olmuş hücreleri yok ediyor.

Anahtar Kelimeler:

avrupa ilac ajansi novavax sars-cov-2 antikor

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