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Avrupa İlaç Ajansından AstraZeneca kullanımı konusunda nihai karar vermesi bekleniyor
18 ülkede kullanımı askıya alınan Oxford/AstraZeneca aşısına ilişkin Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) çağrıda bunularak, "AstraZeneca’nın kullanımı konusunda nihai bir karar vermelidir” dedi
Avrupa İlaç Ajansından AstraZeneca kullanımı konusunda nihai karar vermesi bekleniyor
16 Mart 2021 11:25 - DHA
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Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı geliştirilen Astrazeneca'da "pıhtı riski" tartışmaları nedeniyle 18 ülke kullanımı askya aldı. Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, Avrupa’nın birçok ülkesinde kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısı için Avrupa İlaç Ajansına (EMA) nihai karar alma çağrısında bulundu. Anschober, “İyi haber, AstraZeneca aşısı işe yarıyor. Ancak yan etkilerine dair endişeler, AB seviyesinde incelenmeli. EMA, AB’de AstraZeneca’nın kullanımıyla ilgili tüm verileri topluyor ve tüm verilere sahip. Bu nedenle AstraZeneca’nın kullanımı konusunda nihai bir karar vermelidir” çağrısında bulundu. 

17 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

AstraZeneca’dan yapılan açıklamada, aşının kan pıhtılaşmasına yol açan bir yan etkisinin bulunmadığı ifade edildi. AstraZeneca, Avrupa ve İngiltere’de aşının uygulandığı 17 milyon kişinin verilerinde böyle bir yan etkiye rastlanmadığı ifade edildi.

AVRUPA ÜLKELERİ, AŞININ KULLANIMINI ASKIYA ALIYOR

Avrupa’da 4 ülke daha Oxford/AstraZeneca’nın aşısının kullanımını askıya aldı. Aralarında Danimarka, Norveç, İrlanda, Estonya, Hollanda, Bulgaristan, İzlanda, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz gibi ülkelerin bulunduğu listeye dün Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya da eklendi.

DSÖ: KULLANMAYA DEVAM EDİN

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), söz konusu iddialar ve kullanımın durdurulması sonrası önemli bir açıklamada bulundu. DSÖ’nün üst düzey yetkililerinden Soumya Swaminathan, aşının kullanılmaya devam etmesini isterken, şöyle de ekledi: 

“İnsanların panik yapmasını istemiyoruz. Ülkelere AstraZeneca aşısı uygulamaya devam etmelerini öneriyoruz. Şu ana kadar yaşananlarla aşılar arasında bir bağlantı bulamadık.”

Anahtar Kelimeler:

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