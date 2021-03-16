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Avrupa İlaç Ajansından, AstraZeneca'nın COVID-19 aşısına destek: Faydaları, risklerinden fazla
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle kullanımı bazı Avrupa ülkelerinde durdurulan COVID-19 aşısı AstraZeneca'nın, faydalarının risklerinden fazla olduğunu bildirdi
Avrupa İlaç Ajansından, AstraZeneca'nın COVID-19 aşısına destek: Faydaları, risklerinden fazla
16 Mart 2021 09:17 - AA
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AstraZeneca tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının bazı ülkelerde kullanımının durdurulmasının ardından görüş belirlemek üzere toplanan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bilim kurulu, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde, kullanımı tedbir amaçlı askıya alınan AstraZeneca aşısının incelemesine devam edildiği bildirildi.

Pıhtılaşma vakalarının çok küçük sayılarla ifade edildiği belirtilerek, "Aşılanan kişilerdeki pıhtılaşma sonucu damar tıkanması vakalarının sayısı, genel nüfusta rastlananlardan fazla görünmüyor." ifadesi yer aldı.

Söz konusu vakalardaki sorunlara aşının neden olup olmadığına yönelik incelemelerin devam edeceği belirtilen açıklamada, elde edilen bilgiler ışığında perşembe günü bir sonuca varılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"İnceleme devam ederken EMA, AstraZeneca aşısının hastaneye yatışlar ve ölümlerle bağlantılı olarak COVID-19'u önlemedeki faydasının, yan etki risklerine göre ağır bastığı görüşünü korumaktadır." 

AstraZeneca'nın geliştirdiği COVID-19 aşısının uygulandığı az sayıdaki kişide kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle geçen haftadan beri bazı ülkeler, aşının kullanımını durdurmaya başladı.

Avrupa'da şu ana kadar Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda gibi birçok ülkede aşının kullanımı durmuş vaziyette.

Geçen hafta Avusturya'da bir kişinin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle aşının "ABV5300" numaralı partisinin kullanımının askıya alınmasından sonra EMA, aşının pıhtılaşmaya neden olduğuna dair kanıt görülmediğini bildirmişti.

EMA, "Yan etkileri arasında sıralanmayan bu durumlara aşılamanın neden olduğuna dair herhangi bir gösterge şu an için bulunmamaktadır." açıklamasını yapmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları da "Şu ana kadar dünya genelinde 300 milyondan fazla doz farklı aşı uygulandıktan sonra COVID-19 aşılarıyla bağlantılı belgelenmiş ölüm bulunmuyor." açıklamasını yapmış ve AstraZeneca ile diğer aşıları kullanan kişilere "paniğe kapılmama" çağrısında bulunmuştu.

Avrupa ülkelerinde 9 Mart itibarıyla AstraZeneca aşısı olan 3 milyon kişinin 22'sinde pıhtılaşma vakasına rastlanmıştı.

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