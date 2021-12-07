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Avrupa İlaç Ajansı'ndan Roche’nin geliştirdiği COVID ilacına onay
Avrupa İlaç Ajansı, ilaç firması Roche tarafından geliştirilen Roactemra'nın corona virüsü ile mücadele kapsamında yetişkinlerde kullanımına onay verdi. Daha önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tavsiye edilen ilacın 800 euro'ya satılması planlanıyor.
Avrupa İlaç Ajansı'ndan Roche’nin geliştirdiği COVID ilacına onay
07 Aralık 2021 10:22 - Sözcü
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Dünyayı sarsan Corona virüsü salgınıyla mücadelede aşı kampanyaları tüm hızıyla sürerken tıp dünyasının COVID-19 mücadelesinde elini güçlendirecek yeni seçenekler geliyor.

Uzmanlar, virüse karşı ilaç tedavisi alanında önemli ilerleme olduğunu ve sonbahardan itibaren yeni ilaçların ruhsat almasıyla birlikte 2022 yılından itibaren özellikle ağır Covid vakalarının ilaçla tedavi edilmesi umudunun güçlendiğini açıkladı.

Avrupa İlaç Kurumu, bugün yaptığı açıklamada, İsviçre kökenli çokuluslu ilaç firması Roche tarafından geliştirilen Roactemra’nın Covid-19 ile mücadele kapsamında yetişkinlerde kullanımına onay verdi. İlaç, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da tavsiye edildi. Tocilizumabın mevcut maliyeti enjeksiyon başına 800 Euro civarında.

Ölüm riskini önemli ölçüde azaltılıyor

Fransa Kamu Hastaneleri Birliği (AP-HP), Corona virüsüne yakalanan ağır hastaların durumlarında önemli ölçüde iyileşme sağlayan bir tedavi yönteminin ilk bulgularına göre, bir tür bağışıklık düzenleyici (immuno-modulatör) olan ve romatoid artrit tedavisi için kullanılan “tocilizumab” adlı ilacın, ağır hastaların yoğun bakıma alınmasını engellediği ve ölüm vakalarını önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Söz konusu ilaç, virüsün atağına karşı “sitokin fırtınası”nı, yani bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesini engelliyor. AP-HP, açıklamasında, ilacın, normal tedavi uygulanan hastalara göre, yoğun bakıma kaldırılan ve ölen hasta sayısını önemli ölçüde azalttığını net bir biçimde tespit ettiklerini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:

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