Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa yeniden COVID-19'a esir oluyor: İtalya'da bu yılın en yüksek vaka sayısı kaydedildi
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 865 yeni vaka tespit edildi
Avrupa yeniden COVID-19'a esir oluyor: İtalya'da bu yılın en yüksek vaka sayısı kaydedildi
05 Mart 2021 08:40 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 339 bin 635 testte 22 bin 865 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Bugünkü yeni vaka sayısı ile hem günlük vaka sayısındaki yükseliş trendi sürdü hem de ülkede yılbaşından beri en yüksek sayı kaydedildi.

Salgının başlamasından beri geçen bir yılda toplam vaka sayısı 2 milyon 999 bin 119'a ulaştı. Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 446 bin 439'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 475'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 339 artarak, 98 bin 974'e, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 488 artışla 2 milyon 453 bin 706'ya çıktı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı 4 milyon 841 bin 993 oldu. Aşılananların 1 milyon 517 bin 624'ünün, ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlerde, artan vakalar sebebiyle bakanlar kurulunun, ülkede bahar aylarında bazı kent ve bölgelerde yapılması gereken kısmi yerel seçimleri 15 Eylül ve 15 Ekim tarihleri arasında bir tarihte yapılmak üzere ertelediği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

asilama kampanyasi covid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.