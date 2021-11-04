Avrupa’da corona vakaları yükselişte: Dördüncü dalga korkusu

Sözcü'den Dünya Taşlardan'ın haberine göre, tüm dünya yaklaşık 2 yıldır corona virüsü ile mücadele ederken, kış ayları yaklaşırken artan vaka sayıları da dördüncü dalga korkusu yaratıyor. Avrupa, geçen yılın aksine bu yıl salgının merkez üssü haline gelmiş durumda. Avrupa'da bazı ülkeler yeniden kapanmayı gündeme taşıdı bile.

Birleşmiş Milletler Sağlık Ajansı, Avrupa’nın corona virüsü vakaları ve ölüm sayılarıyla dünyada en yüksek orana sahip bölge olduğunu açıklarken, her ülkede vakaların çift haneli oranlarla arttığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa bölgesindeki yeni Covid-19 vakalarında geçen haftaya oranla yüzde 18’lik bir artış kaydedildiğini belirtti

1,6 milyondan fazla yeni vaka

DSÖ’nün COVID-19 ile ilgili haftalık epidemiyolojik raporunda, Avrupa'da virüse bağlı ölümlerde de yüzde 14’lük bir artış görüldüğü aktarıldı. Bunun, 1,6 milyondan fazla yeni vaka ve 21 binden fazla yeni ölüm anlamına geldiği bildirildi.

Bugüne kadar açıklanan verilere göre, Avrupa’nın doğusunda toplam vaka sayısı 20 milyonu aşarken, Rusya, Ukrayna ve Romanya dünyada en çok can kaybı gerçekleşen 5 ülke arasında yer alıyor. Uzmanlar bu durumu aşılanma oranlarının düşüklüğüne bağlıyor. Ukrayna’da nüfusun ancak beşte birine tek doz aşı uygulanırken, kış aylarıyla birlikte vakaların katlanarak artmasından endişe ediliyor.

Ancak dördüncü dalga korkusu yaşayan tek bölge Doğa Avrupa değil, Avrupa'nın geri kalanında da vaka sayıları ve ölümler endişeleri artırıyor.

Rusya’da dakikada 25 kişi corona’ya yakalanıyor

Son dönemde corona virüsü vakalarında rekor üstüne rekor kıran Rusya’da günlük vakalar 35 binin üzerinde seyrediyor. Ülkede son bir haftada 250 bin kişi virüse yakalandı. Son 24 saatte ise 1072 kişi öldü, 35 bin 700 kişi enfekte oldu. Bu rakamlar, ülkede dakikada 25 kişinin corona virüse yakalandığını ortaya koyuyor.

Artan vakalarla baş edemeyen Rusya’da iş yerleri kapanmış ve yaklaşık 10 gün süreyle vatandaşların eczane ve süpermarket hariç sokağa çıkmasına yasak getirilmişti. Ancak Rusya’da önlemler yeterli olmayınca devreye ordu girdi. Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede yeni tip corona virüsü salgınından etkilenen bölgelere destek için tıbbi uzmanlar gönderdiğini ve buralara askeri hastaneler kuracağını açıkladı.

Almanya'da yoğun bakım üniteleri alarm veriyor

Almanya'da artan corona virüsü vakaları ve hastanelerin yoğun bakım servislerinin dolması, salgında dördüncü dalga endişesini arttırıyor. Son 24 saat içinde yeni vaka sayıları 28 bine yaklaştı. Haftalık vaka sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle eş değere ulaştı. Bununla birlikte Almanya’da yoğun bakım üniteleri yeniden dolmaya başladı. Yoğun bakımda aşılı olan kişiler olduğu belirtilirken, bu kişilerin yaşlı ve bağışıklık sitemlerinin zayıf olduğu bildirildi.

Nüfusun her geçen gün artması, yetersiz test altyapısı ve hastanelerdeki personelin her geçen gün azalması, Almanya’nın yeniden dirilen bir virüsle karşı karşıya olduğunu fark etmesine neden oldu.

İngiltere'den en kötü kış mevsimine hazır olun çağrısı

Yapılan son açıklamada, tüm ülkeleri seyahat yasağı olan ‘kırmızı liste’den çıkardığını açıklayan İngiltere’de buna rağmen görülen vaka artışı durdurulamıyor. Hükümet, A planını devreye sokarken, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) gelmiş geçmiş en kötü kış mevsimi ile karşı karşıya oldukları konusunda uyarılarda bulundu.

Rekor seviyede corona virüsü vakalarının görüldüğü ülkede sağlık hizmetleri de sınıra ulaştı. Reading Üniversitesi’nde hücresel mikrobiyoloji doçenti olan Simon Clarke, “Durum daha da kötüleşirse, sağlık sistemi üzerinde ciddi baskı oluşacak.” dedi. Clarke’a göre, ülkede durum böyle giderse, otoyolda bir kaza geçiren veya ciddi sağlık problemleri yaşayan herkes, yakında bir hastaneye erişemeden hayatını kaybedebilir…

Fransa’da yoğun bakım hastaları her gün artıyor

Fransız sağlık yetkilileri günlük yaklaşık 10 bin yeni Covid-19 enfeksiyonu bildirirken, bu sayı ile geçtiğimiz yılki oranlara ulaşıldığını belirtti. Tekrar yükselen vakalar, sağlık sistemindeki sorunları ortaya çıkarırken, uzmanlar her geçen gün yoğun bakımdaki hasta sayısının arttığını belirtiyor.

Yunanistan’da hükümet harekete geçti

Yetkililer Salı günü yaptığı açıklamada, Yunanistan’da son 24 saat içinde 6 bin 700 yeni corona virüs enfeksiyonu kaydettiğini söyledi. Ülkede bir günde 59 kişi hayatını kaybederken, salgının geçen yılki rakamlara ulaşması hükümeti harekete geçirdi. Atina hükümeti, yeni kısıtlamaları devreye sokacaklarını açıklarken, tam kapanma’nın gündemlerinde olmadığını açıkladı.

İspanya’da durum iyi

Pandeminin başında en çok vaka ve ölüm görülen ülkelerden biri olan İspanya'da corona virüs vakaları Avrupa’daki diğer ülkelerin aksine hafif bir artış seyri izliyor. Uzmanlar, ‘Virüs bizi her zaman şaşırtabilir’ yorumunu yaparken, aşılamayla birlikte hastaneye yatan hasta sayılarında ciddi azalmalar gözlemleniyor.

Epidemiyologlar ülke kışa girerken dikkatli olunması çağrısında bulunurken, beşinci dalganın sonundan bu yana İspanya’da kaydedilen en düşük vaka sayılarına ulaştıklarını vurguluyor. Ülkede, virüs tablosu değişkenlik gösterse de, İspanya’nın durumu geçen yılın aksine diğer Avrupa ülkelerinden daha iyi sayılabilir.

İtalya’da önlemler sıkılaşıyor

İtalyan makamları, artan vakaları durdurmak ve yeni bir enfeksiyon dalgasını önlemek amacıyla ‘yeşil geçiş’ kurallarını ve diğer corona virüsü karşıtı önlemleri genişletmeyi düşünüyor. Haber ajansı Ansa’nın bildirdiğine göre, pozitif Covid vakalarında her hafta önemli bir artış kaydedilirken, vakalar son üç hafta içerisinde neredeyse ikiye katlandı.

Sağlık bakan yardımcısı Pierpaolo Sileri, geçen yıl yürürlükte olan “kırmızı bölge” tatil karantinalarının aksine, İtalya’daki insanların bu Noel’de “özgür” olacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Ancak şu an için yeşil geçiş kurallarının gevşetilmesi veya kaldırılması hakkında bir konuşma olmadığını vurguladı.

İtalya’da hükümetinin ağustos ayında çıkardığı ‘Yeşil Geçiş Belgesi’ ise sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve kısa süre öncesinde Covid-19 geçirmiş olduklarını kanıtlaması bekleniyor.