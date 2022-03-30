Avrupa'da normale dönüş: Vaka sayılarında artış sürse de tedbirler gevşetiliyor

Haftalık vaka sayısının 5 milyonun üzerinde olduğu Avrupa, Kovid-19'un öncelikli gündem olmaktan çıkmaya başladığı kıtalar arasında.

Kıtadaki bazı ülkeler virüsün ölüm ve ağır hastalığa yol açma oranının düşmesinden dolayı tedbirleri kademeli olarak kaldırıyor.

Bazı ülkeler ise vakalarda düşüş görülmemesine rağmen normale dönüş adımları atıyor.

İspanya'da Kovid-19 grip olarak görülüyor

Günlük Kovid-19 vakalarının 20 binlerde seyrettiği İspanya'da Sağlık Bakanlığı, 28 Mart'tan itibaren Kovid-19'a grip muamelesi gösterme kararı alarak, temel önlemleri kaldırdı.

Bu kapsamda Kovid-19'da hafif veya belirtisiz vakalara karantina zorunluluğu uygulanmayacak.

Sağlık merkezleri, yaşlı bakımevleri veya cezaevleri gibi yerlerde çalışanlar için 5 günlük karantina kararı geçerli olmaya devam etse de diğer tüm iş kollarında Kovid-19 olanlar gündelik hayatına devam edecek.

İngiltere'de tedbirler kaldırıldıktan sonra vakalar arttı

Kovid-19'a karşı devlet sorumluluğundan kişisel sorumluluk sürecine geçilen, karantina ve sosyal mesafe dahil bütün tedbirlerin kaldırıldığı İngiltere'de son 3 haftadır Kovid-19 vaka sayıları artışa geçti.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülke genelinde vakalardaki keskin artışın, Omicron varyantının daha bulaşıcı olan alt türlerinden BA.2 varyantından kaynaklandığını bildirdi.

Kovid-19 nedeniyle hastanelerdeki personel eksikliğinde, “bu yılın başından bu yana en büyük artış görüldüğü” belirtildi.

Öte yandan, ülkede ücretsiz Kovid-19 testleri ise bu hafta sona erecek ve sadece 75 yaş üstü ile 12 yaş üstü bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler testlere ücretsiz erişebilecek.

İtalya'da OHAL 1 Nisan'da kaldırılıyor

İtalya’da Kovid-19 salgınına yönelik ilk kez 31 Ocak 2020’de getirilen ve daha önce 7 kez uzatılan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması, ülkede Kovid-19 aşılama kampanyasında, aşısını tamamlayanların oranının yüzde 90’u bulmasının da etkisiyle 1 Nisan’dan itibaren yürürlükten kalkacak.

Bakanlar Kurulunun 17 Mart’ta aldığı kararla ayrıca 1 Nisan’dan itibaren kamu dairelerinde, bankalarda, postanelerde, toplu taşıma araçlarında sorulan, aşı yaptırmış olmayı ya da negatif sonuçlu test ibrazı veya Kovid-19'dan iyileşmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikasına da gerek kalmayacak. Buna karşın toplu taşımada ve kapalı alanlarda "FFP2" model maske kullanma zorunluluğu devam edecek. Statlar da 1 Nisan’dan itibaren yüzde 100 kapasiteyle hizmet verecek.

Diğer yandan, ülke genelinde salgın tedbirleri gevşetilirken, günlük vaka sayısı dün itibariyle 1,5 ay aradan sonra yeniden 100 bin eşiğine yaklaştı. Ülkede dün 99 bin 457 vaka kaydedildi ve 101 bin 864 vakanın kayıtlara geçtiği 8 Şubat’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Almanya'da tedbirler eyaletlere göre kaldırılacak

Günlük vaka sayılarının en az 200 binlerde olduğu Almanya'da hükümetin aldığı karara göre geniş çaplı kısıtlamalar 2 Nisan’da kalkacak. Bu kapsamda hastaneler ve bakımevleri gibi tesisler ile toplu taşıma araçları dışında maske kullanma zorunluluğu kalkacak. Testler ise sınırlı alanlarda uygulanacak.

Buna karşın söz konusu yasa eyaletlere, enfeksiyonun yüksek olduğu ve hastanelerdeki yoğun bakımların dolu olduğu bölgelerde maske kullanımı ve başka kuralları uygulama yetkisi veriyor. Enfeksiyonun çok yüksek olduğu yerlerde bölgesel kısıtlamaları eyalet hükümetleri uygulayabilecek.

Yunanistan ve İsviçre'de tedbirler hafifletildi

Günlük vaka artışlarının en az 10 bin olduğu Yunanistan'da hükümet bu ay, Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirleri gevşetme kararı alarak, açık alanda maske kullanma zorunluluğuna son verdi.

Sağlık Bakanlığı kronik rahatsızlığı olan ve aşısız kişilerin maske takmaya devam etmesini tavsiye etti.

İsviçre'de günlük Kovid-19 vakaları 15 ile 20 bin arasında artarken şubattan bu yana birçok tedbir hafifletildi.

17 Şubat'ta alınan kısmi hafifleme kararı uyarınca ülkede restoran, kafe, kültürel etkinliklerin yapıldığı ve diğer kapalı mekanlara girişlerde Kovid-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğu kaldırıldı.

Ayrıca iş yerleri başta olmak üzere konser alanı, alışveriş merkezi ve okullarda maske takma zorunluluğu sonlandırıldı.

Buna karşın toplu taşıma araçlarında maske takma ve Kovid-19 testi pozitif çıkanlar için 5 gün karantina kuralı sürüyor.

Belçika'da hafifleme kararından sonra hastaneye yatışlar arttı

Belçika'da Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, son 7 günde bir önceki haftaya göre yüzde 17'lik artışla 10 bin 561 vaka görüldü.

Ülkede günlük ortalama 192 kişi hastaneye kaldırılırken, rakamlardaki artışların sebebi, tedbirlerin büyük ölçüde kaldırılmasına bağlanıyor.

Hükümet İstişare Komitesi, 11 Şubat'taki toplantısında tedbirler için oluşturulan ve "barometre" adı verilen mekanizmada orta kademe olan "turuncu kod" uygulamasına geçmeyi kararlaştırdı.

Buna göre, bar, kafe ve restoran gibi işletmelerde uygulanan gece yarısından önce kapanma ve bir masada en fazla 6 kişi bulunması kuralı kaldırılırken, gece kulüpleri yeniden açıldı ve evden çalışma zorunluluğu kaldırıldı. Maskenin yalnızca toplu ulaşım ve sağlık kurumlarda takılması zorunlu tutuluyor.

Maske takma zorunlulukları kaldırıldı

Haftalık vakaların geçen haftaya kıyasla yüzde 5 arttığı Slovenya'da aşı ve negatif Kovid-19 testi zorunluluğu büyük oranda kaldırılarak sadece sağlık merkezleri, huzurevleri ve cezaevlerinde devam ettirildi.

Okullarda maske takma zorunluluğu devam ederken, açık alanda 1,5 metrelik mesafe sınırına riayet edilemeyecek yerlerde maske takılması tavsiye edildi.

Bosna Hersek'te de 10 Mart'ta alınan kararlar kapsamında maske takma zorunluluğu sadece sağlık kurumlarında kaldı.

Hırvatistan'da hükümet 18 Mart'ta alınan kararla maske zorunluluğu açık alanlarda kaldırılırken, kalabalık açık alandaki kişi sınırlaması 100'den 200'e, kapalı alanlarda ise 50'den 100'e çıkarıldı.

Polonya'da hükümet, 28 Mart'tan itibaren tıbbi kuruluşlar hariç her yerde maske zorunluluğunu kaldırdı.

Kovid-19 vaka sayısının düştüğünü vurgulayan Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, kalabalık gruplar içerisinde insanların maskeleri kullanmaya devam etmesini önerdi ve Polonya'ya varışla ilgili tüm karantina kurallarının kaldırılacağını söyledi.

Bu yılın sonuna doğru yeni bir mutasyonun çıkma riski olduğunu söyleyen Niedzielski, "Şimdilik yeni kararlarla devam edeceğiz, eylüldeki mutasyon ve vaka durumuna göre özel bir şekilde hazırlanacağız." dedi.