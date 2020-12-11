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Avustralya Pfizer/BioNTech aşısına tam anlamıyla güven duymadan kullanımına onay vermeyecek
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Pfizer/BioNTech'in yeni tip koronavirüs aşısının onayı için acele etmeyeceklerini söyledi
Avustralya Pfizer/BioNTech aşısına tam anlamıyla güven duymadan kullanımına onay vermeyecek
11 Aralık 2020 11:01 - AA
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Morrison, ülkesinin bu konudaki duruşunun, Pfizer/BioNTech'in aşısının yaygın kullanımına acil onay veren İngiltere ve aşıyı bugün yarın onaylaması beklenen ABD'den farklı olduğunu belirterek Avustralyalıların önce aşıya tam anlamıyla güven duymasını arzu ettiklerini kaydetti. 

Avustralya'da Ocak 2021 sonuna kadar en az bir aşıya onay verilmesi, ilk dozların martta sağlık çalışanları ve yaşlılar dahil öncelikli gruplara yapılması planlanıyor.

İngilitere'de Pfizer/BioNTech aşısının 90 yaşındaki bir kadına yapılmasıyla yaygın kullanımına başlanmıştı.

Ülkede ilaç düzenleme kurumu, aşının önemli alerjik reaksiyon geçmişi olanlara yapılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

Kanada da Pfizer/BioNTech aşısının kullanımına onay vermişti.

Anahtar Kelimeler:

pfizerbiontech ingiltere abd avustralya

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