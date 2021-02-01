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Avustralya'da bir kişide COVID-19 görüldü: 2 milyon insan karantinaya alındı
Avustralya'nın dördüncü büyük kenti Perth'te bir koronavirüs vakası görülmesi üzerine yaklaşık 2 milyon kişi karantinaya alındı
Avustralya'da bir kişide COVID-19 görüldü: 2 milyon insan karantinaya alındı
01 Şubat 2021 18:00 - Euronews
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Batı Avustralya eyaletinin başkentinde beş gün sürecek uygulamanın ilk 24 saati sonunda yeni vakaya rastlanmadı.

Karar, denizaşırı ülkelerden dönen insanları karantinada tutmak için kullanılan bir otelde güvenlik görevlisinin virüse yakalandığının tespit edilmesi üzerine alındı.

Eyalet hükümeti, 66 kişinin kimliği açıklanmayan güvenlik görevlisiyle yakın temasta olduğunu ve halihazırda test edilenlerin hiçbirinde Covid-19'a rastlanmadığı açıkladı.

Batı Avustralya eyaleti Başbakanı Mark McGowan, Perth'te "Toplamda yakın temas edilen 13 kişinin testi negatif çıktı ve 11 yüksek riskli kişi de ekstra önlem olarak otel karantinasına alındı" dedi.

Avustralya, Perth'de uyguladığı politika ve sıkı sınır kontrolleri ile yeni koronavirüs salgınını, vakaları yaklaşık 29 bin ve ölümleri 909 ile sınırlandırarak, büyük ölçüde kontrol altına almayı başardı.

Başbakan Scott Morrison'ın en az 4.8 milyar dolara mal olacağını söylediği bir aşı kampanyası, 26 milyon nüfuslu ülkede bu ay başlayacak.

Anahtar Kelimeler:

avustralya covid-19 karantina

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