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Avustralya'da Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlanıyor
Avustralya'daki bir laboratuvar yeni tip koronavirüs aşısının üretimine başlıyor.
Avustralya'da Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlanıyor
09 Kasım 2020 15:52 - AA
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Küresel biyoteknoloji şirketi CSL, 3. aşama deneyler tamamlanmadan Melbourne'de Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlayacaklarını açıkladı.

Şirketin Bilim bölümünün başkanı Dr. Andrew Nash, ABC News'e yaptığı açıklamada, klinik deneylerin umdukları olumlu sonucu vermesi halinde son aşama onayını almadan önce aşının kısa süre içinde halkın kullanımına hazır olacağını söyledi.

Aşının 3. aşama deneylerinin bu yıl sonunda sona ermesi bekleniyordu.

Avustralya, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretimi ve tedariki için üreticilerle 1,7 milyar dolarlık anlaşma imzalamış, aşının vatandaşlara ücretsiz yapılacağını duyurmuştu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison hükümeti, vatandaşların ücretsiz Kovid-19 aşısına 2021 yılı başında erişebileceğini bildirmişti.

AstraZeneca'nın Kovid-19 aşı çalışmalarına devam edeceği duyurulmuştu

AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile virüse karşı yürüttüğü 2. faz aşı denemelerine eylül başında, deneklerden birinde ortaya çıkan nörolojik sorun nedeniyle ABD'de ara verilmişti.

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, aşının bağışık tepkilerini uyandırmadaki etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

Anahtar Kelimeler:

astrazeneca asi yeni tip koronavirus

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