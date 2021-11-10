Avustralya'dan yeni araştırma: Aşısızların COVID'den hayatını kaybetme olasılığı 16 kat fazla

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) Sağlık Departmanı tarafından yayımlanan bir raporda, aşılanmamış kişilerin yoğun bakım ünitelerine girme veya Covid-19'dan ölme olasılığının 16 kat daha fazla olduğu açıklandı.

Yetkililer verilerin, corona virüse karşı aşılanmanın önemini kanıtladığını söyledi.

Ölen kişilerin yüzde 90'ı aşısız

Raporda, Avustralya’da Delta varyantı salgının başladığı Haziran ayından Ekim ayının başlarına kadar ölen 412 kişiden sadece yüzde 11'inin tam olarak aşılandığı belirtildi. Aşılı ölümlerin yaş ortalaması ise 82’ydi.

Bununla birlikte, yoğun bakım ünitelerindeki kişilerin sadece yaklaşık yüzde 3'ü tam olarak aşılıyken, 16 Haziran ile 7 Ekim arasında tespit edilen 61 bin 800 vakanın yüzde 63'ünden fazlasının aşısız olduğu görüldü.

Yeni Güney Galler Sağlık Departmanı’nın baş sorumlusu Kerry Chant, "İki doz aşı olan gençler arasında daha düşük enfeksiyon oranları görüldü ve neredeyse hiç ciddi hastalık yaşanmadı. Bu yaş grubunda aşılanmamış olanlar Covid-19’a yakalanma ve hastaneye yatmaya ihtiyaç duyma konusunda daha büyük risk altındaydı” diye konuştu.

CDC'nin raporu ile örtüştü

Raporun bulguları, ayrıca Eylül ayında aşılanmamış kişilerin Covid-19’dan ölme olasılığının tam aşılı olanlara göre 11 kat daha fazla olduğunu söyleyen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) alınan verilerle örtüştü.

Diğer taraftan Avustralya, Haziran ayında başlayan ve son derece bulaşıcı Delta varyantının patlak vermesi nedeniyle Sidney, Melbourne ve ulusal başkenti Canberra'da aylarca kapattı.

Virüsün vurduğu şehirler, yüzde 70 ve yüzde 80 aşılama hedeflerini geçtikten sonra zorlu kısıtlamalar ülkede henüz gevşetilmeye başlandı.

Avustralya'nın toplam bin 841 ölümünün yarısından fazlası ve toplam 183 bin enfeksiyonunun yaklaşık yüzde 87'si Delta varyantından kaynaklanıyor.

Bununla birlikte, Temmuz ayından bu yana aşılardaki artış nedeniyle ölüm oranı ülkede geçen yıla göre daha düşük.