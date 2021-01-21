Avusturya, COVID-19'a karşı sağlık çalışanlarının kullandığı FFP2 maskesini kullanacak

Yaklaşık bir aydır süren karantinanın 8 Şubat'a kadar uzatıldığı ülkede, özellikle İngiltere'de ortaya çıkan COVID-19'un hızlı yayılan türüne karşı hükümet 25 Ocak'tan itibaren eczane, postane ve marketlerin yanı sıra toplu taşımada kumaş ya da tek kullanımlık cerrahi maske yerine daha güçlü bir koruma sağlayan "Filtering Face Piece 2 (FFP2)" (2. derecede koruma sağlayan filtreli) maskelerinin kullanılacağını duyurdu.

Salgının ortaya çıkmasıyla maske kullanımı yaşamın vazgeçilmez parçası haline gelirken, FFP2 veya FFP3 türü daha fazla koruma sağlayan "profesyonel maskeler" hastane gibi riskin yüksek olduğu yerlerde hizmet veren kişiler tarafından kullanılıyordu.

Diğer maskelere göre daha pahalı olan FFP2 maskeleri Avusturya'da ortalama 3 avro üzerinde satılırken, uzmanlar maskenin doğru kullanılmasının önemine işaret ederek, zarar görmüş, ıslak ya da nemli FFP2’lerin kullanılmaması uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, maske kullanımında burun ve ağzın hava girmeyecek şekilde kapatılmasının önemine dikkati çekerek, maskelerin sıklıkla havalandırılması gerektiğini vurguluyor.

Bu arada, FFP2 maske kullanımının zorunlu olacağı yerlerde nasıl bir yaptırım uygulanacağına ilişkin henüz yetkililerden açıklama yapılmazken, maskelerin daha ucuza satın alınabilmesi için vergiden muaf tutulacağı duyuruldu.

Hükümet, ihtiyaç sahibi kişilere maskelerin ücretsiz dağıtılacağını duyursa da bu kişilerin ücretsiz maskelere nasıl ulaşacağı bilinmiyor.

FFP2 maskelerinden yüzde 95 koruma

Eczacı Güllü Zillinger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde dünyada ilk defa Avusturya ve Almanya'da halkın tamamı için zorunlu kılınan FFP2 maskeleri hakkında bilgi verdi.

Zillinger, FFP2 maskelerinin yüzde 95 koruma sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"FFP2'nin kumaşı farklı ve filtreliyor ancak cerrahi maskeler filtrelemiyor. Nefesimizi alırken ve verirken, havada bulunan partikülleri (sıvı parçacıkları) yüzde 95 oranında filtreliyor. Hem kendimiz hem de etrafımızdaki insanlar için daha iyi bir koruma sağlıyor."

FFP2 maskelerinin salgın sürecinde hastane, huzurevi, eczane gibi sağlık sektöründe kullanıldığını anımsatan Zillinger, bunların 17 Ocak'ta açıklanan önlemler doğrultusunda artık herkesin kullanmak zorunda olacağı bir ürüne dönüşeceğini ifade etti.

Zillinger, hükümetin yaptığı açıklama sonrasında bu maskelere yönelik talebin ciddi oranda arttığını belirterek, Viyana'nın farklı bölgelerinde 3 şubelerinin bulunduğunu, FFP2 maskesine yoğun ilgi gösteren müşterilerini bilgilendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Maske satışlarında yüzde 30 artış

Maskelerin halihazırda ortalama 3 avroya satıldığını, gelecek günlerde bu rakamın düşmesinin beklendiğini kaydeden Zillinger, ekledi:

"Hükümetin aldığı karardan itibaren FFP2 maske satışlarında yüzde 30 oranında bir artış fark ettik. Önümüzdeki hafta da bu gittikçe yükselecektir."

Avusturyalılar yeni düzenlemeden memnun

Avusturyalılar da virüse karşı FFP2 maskelerinin kullanımının gerekli bir adım olduğunu düşünüyor. Diğer maskelere oranla daha pahalı olan bu ürünün özellikle gelir seviyesi düşük kişiler tarafından rahatlıkla kullanılması için devlet desteğinin önemine işaret ediyor.

Elizabeth Köstinger, maske kullanmanın "çok sevimli" bir durum olmadığını ancak virüsten korunmak için gerekli olduğunu söyledi.

Köstinger, şöyle söyledi:

"Özellikle bu maskeyi alamayacak durumdaki kişilere devletin destek olması gayet yerinde bir yaklaşım olur."

Markus Rot da mutasyona uğramış Kovid-19 türünün yayılmasını önlemek için alınan kararın yerinde olduğunu ifade etti.

Hükümetin FFP2 maskeleri için vatandaşları finansal açıdan desteklemesinin önemine işaret eden Rot, ekledi:

"Toplumun geniş kesimleri tarafından kullanılması için bu gayet olumlu olur. Örneğin biz kısa süre önce 10 adet satın aldık ve 30 avro ödedik. Bu açıkçası biraz pahalı."

Ayrıca Rot, FFP2 maskelerinin mutasyona uğramış virüse karşı etkili olduğunun bilim insanları tarafından yeni tespit edildiğini, bu nedenle hükümetin biraz acele karar almak durumunda kaldığını söyledi.

"Riski azaltmak için herkes FFP2 kullanmalı"

Denis Steiner, FFP2 maske tedbirinin yerinde bir karar olduğunu belirterek, "Riski azaltmak için bence herkes FFP2 maske kullanmalı." dedi.

Steiner, devletin vatandaşlara destek olması durumunda maske zorunluluğunun hiç kimse için sorun teşkil etmeyeceği dile getirdi.

Hilde Stern de uzun zamandır FPP2 kullandığını ve çok memnun olduğunu ifade ederek, "Maskeyi 4 avroya aldım, gayet kaliteli, yaptığınız ödemeye değiyor. Şimdi bir zorunluluk haline geldi, mecburen uymak durumundayız." şeklinde konuştu.

Avusturya'da günlük vaka sayılarındaki artışın 1000'nin altına düşmemesi ve mutasyona uğramış COVID-19 türünün ülke genelinde hızla yayılması nedeniyle hükümet 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bazı yeni tedbirlerin yanı sıra 25 Ocak'tan itibaren FFP2 maske kullanımının zorunlu olacağını duyurmuştu.