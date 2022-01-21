Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Avusturya'da COVID aşısını zorunlu kılan yasa tasarısına ilk onay
Avusturya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Ulusal Konsey'de yapılan oylamada, 33 hayır oya karşılık 137 oyla ülkede Covid-19’a karşı aşı zorunlu hale getirildi. Uygulamanın 1 Şubat’tan itibaren başlaması beklenirken, Avusturya, aşı zorunluluğu getiren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.
Avusturya'da COVID aşısını zorunlu kılan yasa tasarısına ilk onay
21 Ocak 2022 14:26 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Avusturya, Covid-19’a karşı aşı zorunluluğu getiren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu. Avusturya Parlamentosu’nun alt kanadı Ulusal Konsey'de bugün yapılan oylamada, Covid-19’a karşı aşı zorunluluğu 33 hayır oyuna karşı 137 evet oyuyla kabul edildi. Aşı zorunluluğun Ulusal Konsey'de kabul edilmesinin ardından uygulamanın 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Aşının, 18 yaşından küçükler, hamileler ve tıbbi muafiyeti olanlar dışında 18 yaş üstü herkes için zorunlu olduğu ifade edildi.

Aşı zorunluluğu ile ilgili yasa, geçtiğimiz pazartesi günü parlamentonun sağlık komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer oylamadan önce basına verdiği demeçte, "Aşı, toplumumuzun kalıcı ve sürekli bir özgürlüğe ulaşması için bir fırsattır, çünkü virüs bizi daha fazla kısıtlayamaz" dedi.

Avusturya Özgürlük Partisi (FPOe) lideri Herbert Kickl ise yaptığı açıklamada, aşı zorunluluğu ile ilgili yasaya karşı çıkarak, yasanın "Avusturya'da totaliterliğe giden yolu açtığını" iddia ederek, yeni yasayı hiçe sayarak aşılamayı reddetmeye devam edeceğine belirtti.

Ulusal Konsey'in ardından Avusturya Parlamentosunun üst kanadı olan Federal Konsey'in de yasaya onay vermesi ve ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in imzası ile aşı zorunluluğun yasalaşacak. Ulusal Konsey'in ardından Federal Konsey de yapılacak oylamanın formaliteden olması bekleniyor.

Yasaya uymayanlar 3 bin 600 euro para cezası ile karşı karşıya

Yasaya uymayanlara 15 Mart’a kadar para cezası kesilmeyeceği, bu süreçte yeni yasa ve aşıların koruyucu etkisi hakkında vatandaşların bilgilendirileceği belirtildi. 15 Mart'tan itibaren ise yasayı ihlal edenlere 3 bin 600 euroya kadar para cezası kesilebilecek.

Avusturya’da salgının başından bu yana 1 milyon 503 bin 668 kişide Covid-19 tespit edilirken, 13 bin 956 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Avusturya’da nüfusun yaklaşık yüzde 75'i en az bir doz, yüzde 72'si ise Covid-19’a karşı tam aşılı olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

avusturya parlamentosu asi zorunlulugu kovid-19 avusturya

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.