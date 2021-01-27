Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Avusturya'da Türk bilim insanı mutant COVID-19'un türünü belirleyebilen hızlı test geliştirdi
Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Kamil Önder, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (COVID-19) mutasyona uğramış türünü tespit eden hızlı PCR testi geliştirdi
Avusturya'da Türk bilim insanı mutant COVID-19'un türünü belirleyebilen hızlı test geliştirdi
27 Ocak 2021 17:28 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Avusturya'da Procomcure Biotech firması kurucusu ve CEO'su Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Kamil Önder, basına yaptığı açıklamada, geliştirdikleri testin "(DNA) dizilimine" ihtiyaç duymadan İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan COVID-19 türünü hızlı şekilde belirlediğini söyledi.

Ürünlerinin İSO belgeli ve kliniklerce onaylanmış olduğunu kaydeden Önder, halihazırda bazı laboratuvarlarda kullanıldığını vurguladı.

Önder, Salzburg kentine bağlı Zell am See bölgesindeki bir klinikte ürünün kullanıldığını, 30 numuneye yapılan testlerin 4'ünde mutasyona uğramış türün tespit edildiğinin altını çizdi.

Önder, şöyle söyledi: 

"(Testler) 60-90 dakika içinde sonuçlanıyor. Bütün işlem dizileme ihtiyaç duyulmadan ilerliyor. Hem çok ucuz hem de çok hızlı, bu da büyük bir avantaj." 

Hızlı testin dünya genelinde ilk olduğunu savunan Önder, testin kullanımının mevcut PCR testlerinden farkı bulunmadığını, bu nedenle laboratuvarlarda yeni bir cihaza ya da ek eğitime ihtiyaç duyulmadan rahatlıkla uygulanabileceğini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:

dr kamil onder dna pcr hizli tani

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.