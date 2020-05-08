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Az sayıda hastaya dayalı çalışma; Kovid cinsel yolla bulaşır mı?
Covid-19 ile enfekte olan erkeklerin spermini test eden Çinli araştırmacılar, bazı erkeklerin semen analizinde yeni koronavirüs bulunduğunu ancak hastalığın cinsel yolla bulaşma şansının az olduğunu söyledi.
Az sayıda hastaya dayalı çalışma; Kovid cinsel yolla bulaşır mı?
08 Mayıs 2020 02:27 -
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MEDİMAGAZİN-Dün JAMA'da çevrimiçi yayınlanan küçük bir araştırmaya göre, COVID-19'a neden olan virüs SARS-CoV-2, COVID-19 hastalarının sperminde hem iyileşmekte olan hem de akut hastalığı olanlarda mevcut olabilir .

Bununla birlikte, bazı uzmanlar araştırmacıların sadece viral bileşenler için test ettikleri ve bulguların bulaşıcılık göstermediği konusunda uyarıyor. İngiltere, Reading Üniversitesi viroloji profesörü Ian Jones, "Cinsel yolla bulaşan herhangi bir enfeksiyon raporunun farkında değilim, bu yüzden çalışma daha büyük bir ölçekte doğrulanmış olsa bile buradaki risk çok sınırlıdır" dedi.

Çin'in Shangqiu belediye hastanesinde doktorlar tarafından Kovid nedeniyle hastaneye kaldırılan 38 erkekten yapılan bir araştırmada, altı tanesinin (% 16) semenlerinde Sars-CoV-2 için pozitif  buldu.

Araştırmacılar, az sayıda enfekte erkeğe dayanarak, cinsel aktarımın Covid-19 pandemisinde rol oynayabileceğini görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, “Virüs dökülmesi, hayatta kalma süresi ve meni konsantrasyonu hakkında ayrıntılı bilgi için daha fazla çalışma gerekmektedir” dedi.

SARS-CoV-2'nin cinsel yolla bulaşabileceği kanıtlanabilirse bu durum virüsü önlemenin kritik bir parçası olabilir.

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