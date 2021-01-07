Babası doktor olan Zeynep, sağlıkçılara yazdığı mektupla il birincisi oldu

Isparta'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iller arası düzenlenen 'Sağlık Çalışanlarına Vefa' konulu mektup yarışmasında Yılmaz Şener İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Eren il birincisi oldu. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Umut Erol Eren ile çocuk gelişim uzmanı olan ancak şu an çalışmayan Figen Eren'in kızı olan Zeynep, Türkiye genelindeki yarışmada Isparta'yı temsil etmeye hak kazandı.

'BABAMI ÇOK ÖZLÜYORDUK'

Babası sağlık çalışanı olan Zeynep Eren, mektubunda özellikle babasının pandemi döneminde eve gelemediği günleri, eve gelse bile virüs bulaştırmamak amacıyla kendilerine sarılmadığını anlattı. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının çocuklarının yaşadığı duyguları mektubunda dile getirmeye çalışan Zeynep Eren, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, mektubunun dereceye girmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Zeynep Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi sürecinde babam evde yokken sürekli onu soruyorduk. Babamı çok özlüyorduk. Çok heyecanlanıyorduk. Üzülüyorduk. Babamla oynamak istiyorduk. Ama oynayamıyorduk."

'ÇOK DUYGULANDIM VE SEVİNDİM'

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Umut Erol Eren, "Isparta'da birinci seçilerek Türkiye'de ilimizi temsil etmeye kazandı. Zeynep, duygusal bir çocuktur. Özellikle hislerini yazılı olarak anlatmayı çok seven bir çocuktur. Böyle bir mektup yazması beni çok şaşırtmadı. Çok duygulandım ve sevindim. Beni çok etkileyen bir yazıydı. Pandemi sürecinde sağlık çalışanları olarak gerçekten gerek fiziksel ve duygusal olarak çok yıprandık. Görevimizin başındayız severek devam ediyoruz. Bundan sonra da virüsten kurtulana kadar devam etmeye kararlıyız" diye konuştu.

'BU MEKTUP BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜDÜR'

4 çocuk annesi çocuk gelişim uzmanı Figen Eren de basit bir mektup yarışması macerasıyla başlayan serüvende kızının okul ve il birincisi olduğunu söyledi. Bu mektubun Türkiye elemelerine gönderilmesinin çok anlamlı olduğunu gösterdiğini aktaran Figen Eren, şöyle konuştu: