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Babasını COVID-19'dan kaybeden Ayşegül hemşire: 'Aşı daha önce gelseydi, babam yaşıyor olabilirdi'
Konya'da, babası Mehmet Güney'i (64) koronavirüs nedeni ile kaybeden, Numune Hastanesindeki pandemi servisinde görevli hemşire Ayşegül Güney (26), hastaların virüse yenik düşmemesi için mücadele ediyor. Covid-19 aşısı olan Güney, herkesi aşı olmaya ve kurallara uymaya davet ederek, "Hastalara müdahale ederken babam aklıma geliyor ve kendilerini uyarıyorum. Burada tedavi gören hastalardan vefat edip babamın yaşında olan varsa daha çok etkileniyorum." dedi
Babasını COVID-19'dan kaybeden Ayşegül hemşire: 'Aşı daha önce gelseydi, babam yaşıyor olabilirdi'
05 Şubat 2021 10:16 - DHA
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Numune Hastanesinde çalışan hemşire Ayşegül Güney'in babası Mehmet Güney, 23 Aralık günü koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Aynı dönemde hastalığa yakalanan annesi Gülsen Güney de tedavi sonucu iyileşti. Çalıştığı hastanenin pandemi bölümünde görev yapan Ayşegül Güney, yaşadığı zor süreci anlattı. Pandeminin başladığı ilk 4 ay eve gitmediğini ve ailesinden uzak durmaya çalıştığını hatırlatan Güney, şunları söyledi:

''Kimse 'Bana bir şey olmaz' demesin. Pandeminin ilk başladığı dönem 4 ay eve gitmedim. Babamın kronik hastalıkları vardı ve hastanede takipli hastaydı. Hastaneye götürüp getirirken koronavirüs kaptı. Annem de o arada hastalandı. İkisini de ağabeyimle birlikte takip ediyorduk. Babamın nefes darlığı başlayınca çalıştığım hastanenin yoğun bakımına yatırdık. 18 gün burada tedavide kaldı. 23 Aralık’ta babamı kaybettim.''

'BABAM AKLIMA GELDİKÇE HASTALARI UYARIYORUM'

Çok yoğun süreç geçirdiklerini ve bu hastalığı en zorlu atlatan ailelerden biri olduklarını belirten Güney, ''Hastalara müdahale ederken babam aklıma geliyor ve kendilerini uyarıyorum. Burada tedavi gören hastalardan vefat edip babamın yaşında olan varsa daha çok etkileniyorum. Bu dönem de biz sağlıkçılar oldukça yıprandık. Hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyalım" diye konuştu.

Sağlık çalışanı olduğu için Covid-19 aşısı olduğunu hatırlatan Güney, "Aşı daha erken gelseydi belki de babam yaşayabilirdi. Aşı yaptırmayı ihmal etmeyin." dedi. 

Anahtar Kelimeler:

numune hastanesi hemsire aysegul guney koronavirus

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