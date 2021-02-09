Bağışıklık sistemi düşük hastalar yeni mutasyonlara sebep oluyor

MEDİMAGAZİN-İngiltere’de Cambidge Üniversitesinden bir grup bilim adamının yaptığı bir araştırma kapsamında, 2020 yılı ortalarında kanser teşhisi alan bir hastanın COVID-19’a yakalanarak tedavi süreci gözlemlendi. Kanser sebebiyle bağışıklık sistemi zayıflayan hastanın COVID-19 tedavisinde iki kür antiviral ilaç ‘Remdesivir’ ve ardından da iki kür plazma tedavisi uygulandı.

Hasta plazma tedavisinden 102 gün sonra hayatını kaybetti.

Uzmanlar, COVID-19 tedavisi sırasında hastadan elde edilen viral genomları analiz etti. Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, ‘Remdesivir’ tedavisi, hastanın kanındaki viral popülasyonda çok az bir değişime etki etti. Ancak, plazma tedavisinde gözlemlenen veriler, bağışıklık sisteminin ana hedefi olan COVID-19’un spike proteininde mutasyon potansiyeline sahip virüslerin domine edildiği gözlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen mutasyonlardan birinin plazma tedavisindeki antikorların gücünü zayıflattığı görülürken; virüsün bulaş hızında ise azalma meydana geldiği gözlemlendi. Oluşan ikinci mutasyon ise virüsün bulaşıcılığını yeniden kazandırdı.

Araştırmanın yazarları, virüsün evrim potansiyeline ilişkin olarak, zayıf bağışıklığa sahip hastaların tedavisinde nekahat plazmasının dikkatli kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

