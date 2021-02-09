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Bağışıklık sistemi düşük hastalar yeni mutasyonlara sebep oluyor
İngiltereli bilim insanları COVID-19’a yakalanan hastaların antikor tedavisi üzerine yaptıkları çalışmada, bağışıklık sistemi zayıflamış bir hastanın COVID-19 ile enfekte olmasının mutasyonlara neden olduğunu gözlemledi
Bağışıklık sistemi düşük hastalar yeni mutasyonlara sebep oluyor
09 Şubat 2021 15:12 -
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MEDİMAGAZİN-İngiltere’de Cambidge Üniversitesinden bir grup bilim adamının yaptığı bir araştırma kapsamında, 2020 yılı ortalarında kanser teşhisi alan bir hastanın COVID-19’a yakalanarak tedavi süreci gözlemlendi. Kanser sebebiyle bağışıklık sistemi zayıflayan hastanın COVID-19 tedavisinde iki kür antiviral ilaç ‘Remdesivir’ ve ardından da iki kür plazma tedavisi uygulandı.

Hasta plazma tedavisinden 102 gün sonra hayatını kaybetti. 

Uzmanlar, COVID-19 tedavisi sırasında hastadan elde edilen viral genomları analiz etti. Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, ‘Remdesivir’ tedavisi, hastanın kanındaki viral popülasyonda çok az bir değişime etki etti. Ancak, plazma tedavisinde gözlemlenen veriler, bağışıklık sisteminin ana hedefi olan COVID-19’un spike proteininde mutasyon potansiyeline sahip virüslerin domine edildiği gözlendi. 

Yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen mutasyonlardan birinin plazma tedavisindeki antikorların gücünü zayıflattığı görülürken; virüsün bulaş hızında ise azalma meydana geldiği gözlemlendi. Oluşan ikinci mutasyon ise virüsün bulaşıcılığını yeniden kazandırdı. 

Araştırmanın yazarları, virüsün evrim potansiyeline ilişkin olarak, zayıf bağışıklığa sahip hastaların tedavisinde nekahat plazmasının dikkatli kullanılması gerektiğinin altını çizdi. 
 

Anahtar Kelimeler:

ingiltere cambidge universitesi covid-19 remdesivir plazma tedavisi bagisiklik sistemi spike proteini virusun evrim potansiyeli

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