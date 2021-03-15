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Bahçelievler Devlet Hastanesinde Sağlık Çalışanlarına Vefa Anıtı'nın açılışı yapıldı
Bahçelievler Devlet Hastanesinde Sağlık Çalışanlarına Vefa Anıtı'nın açılış töreni yapıldı. Törene Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe Kaymakamı İlker Arıkan ve Bahçelievler İlçe sağlık Müdürü Serap Sarıhan Akkum katıldı
Bahçelievler Devlet Hastanesinde Sağlık Çalışanlarına Vefa Anıtı'nın açılışı yapıldı
15 Mart 2021 16:30 - DHA
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Bahçelievler Devlet Hastanesinde, COVID-19 ile mücadele eden tüm sağlık çalışanları için Sağlık Çalışanlarına Vefa Anıtı'nın açılış töreni yapıldı. Törene Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe Kaymakamı İlker Arıkan ve Bahçelievler İlçe sağlık Müdürü Serap Sarıhan Akkum katıldı.

COVID-19 ile mücadele eden, hastaları iyileştirmek için verdikleri mücadelede vefat eden tüm sağlık çalışanlarına armağan edilen anıtın açılış töreninde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, şöyle konuştu:

"Bugün sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlamak istedik. Özellikle rahmetli olan sağlık çalışanlarımız var. Onlar da başta olmak üzere Türkiye'deki hiçbir sağlık çalışanımızı unutmamak için bir anıt yaptırdık. Böyle kibar, küçük, onları unutmayacağımız bir anıt yaptırdık. Sağlık çalışanlarının, COVID-19 salgını sürecinde hiç korkmadan, tıpkı 1915'te Çanakkale'de mücadele ettikleti gibi, hastalarımızı 1 gün fazla yaşatabilmek için verdikleri uğraştan dolayı onlara minnettarlığımızdan dolayı bir Sağlık Çalışanları Vefa Anıtı yaptırdık. Tüm sağlık çalışanlarımıza bu anıtı armağan ediyoruz. Ayrıca Bahçelievler Belediyesi olarak da tüm sağlık çalışanlarımızın yanındayız."

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