Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeler Birliği (AKTOB) tarafından 'Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği' ana temasıyla bu yıl 10’uncusu dijital ortamda düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve pek çok sektör temsilcisi katıldı.

Bakan Ersoy: “Aşılama programını aralık itibarıyla devreye alıyoruz”

Tüm dünyada pandeminin tekrar yükselmeye başladığını aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, “Vaka sayıları tüm dünyada ve Avrupa'da, Türkiye'ye pazar oluşturan ülkelerde hızla artmaya başladı. Aşı çalışmalarını devlet olarak yakinen takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız yakında açıklamaya başlayacak. Çok büyük bir aşılama programını aralık itibarıyla devreye alıyoruz. Yakın tarihte hızlı şekilde bu aşılama operasyonuna başlanacak. Hızlı aşılamayla toplumun bağışıklığını birkaç ay içinde sağlayacağımızı düşünüyoruz. Lütfen 2021'den umudunuzu kesmeyin, umutlu olun. Bu aşılamayla birlikte vaka sayılarında çok hızlı düşüşü birkaç ay sonra yakalayacağız” dedi.

“Salgın en fazla turizm ve seyahat sektörünü etkiledi”

Salgın nedeniyle bu yıl eşi benzeri görülmemiş bir sınama ile karşı karşıya kalındığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: