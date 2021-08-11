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Bakan Fahrettin Koca: Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından düşük riskli iller arasına giren illeri duyurdu. Bakan, mavi renkli il sayısının ise 17 olduğunu açıkladı.
Bakan Fahrettin Koca: Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

11 Ağustos 2021 08:49 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 17 olduğunu belirterek,"İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Covid-19’a karşı Mavi bir Türkiye haritası! İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 şehrimize sevgiler." sözlerini kullandı.

 

 

Bakan ayrıca Bartın ve Burdur'un da haritada mavi rengi alarak düşük riskli iller arasına girdiğini duyurdu. Koca, "18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olma oranı bu iki ilde de %75’in üstüne çıktı. Sakinlerini kutluyoruz. İkinci doz aşıları da artırarak masmavi olalım." 

18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıkması ile Sivas ve Adana ise haritada turuncu renkten sarı renge geçerek orta riskli iller arasına girdi.

Bakan dün yapılan aşı miktarının 1 milyon 434 bin 181 olduğunu açıklayarak sayının artması için aşıya davet etti:

"Bugün de az değiliz! Toplam doz sayısı 1.434.181. 410.098 kişi karar verip ilk doz aşısını oldu. 812.852 kişi zamanı gelen 2. doz aşısını, 211.231 kişi ise yaş ve kronik hastalık sebebiyle yapılmasında yarar görülen 3. doz aşısını yaptırdı. Yarın daha da fazla olalım."

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca harita dusuk risk

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