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Bakan Koca: 50 milyon dozu sonbahardan önce yapacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Planladığımız şekilde, nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak; salgın, üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacak” diye konuştu ve aşı takviminin işlediğini belirterek tedbirlere uyulması çağrısında bulundu
Bakan Koca: 50 milyon dozu sonbahardan önce yapacağız
11 Mart 2021 17:22 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadelesinin birinci yılına özel açıklamalarda bulundu ve aşının yaygın kullanıma geçilmesi süreciyle ilgili sonbaharı işaret etti.

Bakan Koca, “Planladığımız şekilde, nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak; salgın, üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacak” diye konuştu. COVID-19 vaka sayıları ve kayıpların, kıyas edilemeyecek kadar azalacağını bildiren Koca, virüsün yayılım hızının düşeceğinin altını çizdi ve şöyle devam etti:

“Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösteren ilk cephelerden biri bu cephe, ülke olacak. Bunun ihmale gelme şartları var.  Aşı tamamlanıncaya kadar elimizdeki tek silah, tedbirdir. Maske ile hastalığın bulaşma yollarını kapatmalıyız, sosyal mesafe ile kişisel sınırlarımızı korumaya almalıyız.”

Sinovac aşısı, beklenen koruyuculuğu gösterdi

“Araştırmalar, bilim insanlarımızın seçtiği Sinovac aşısının her 100 kişiden 80’inden fazlasında etkili olduğunu, aşının beklenen koruyuculuğu gösterdiğini ortaya koydu.” ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı,  sözlerine şöyle devam etti:

“Aşısı yapılan ancak hastalığa yakalanan az sayıda kişinin ise COVID-19’u hafif geçirmekte, genel olarak hastanede tedavi gerektirecek şikâyetlere rastlanmamaktadır. Görünen o ki koronavirüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan bir hastalık haline gelmeyecek; ama 2020 yılına çöken kâbus, 2021’de aynı şekilde devam etmeyecek. Çok geçmeden salgın şimdiki gücünü kaybedecek. Daha ilerde kim bilir COVID’e belki de 'üzerinize afiyet’ sözü eşlik edecek. Korku unutulup gidecek.”  

5 yerli aşı, insan çalışmalarına başlayacak

Yerli aşı çalışmalarına değinen Bakan Koca, çok yakın bir zamanda beş yerli aşı adayının, insan çalışmalarına başlayacağını bildirdi ve “Yakın bir gelecekte,  kendi aşılarımızı kullanacağız.” dedi.

Bakan, Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada kullanımda olan 7 ayrı aşı var. Türkiye büyük bir yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biridir. Çin’deki üretici ile 50 milyon dozluk aşı anlaşmasını Kasım ayında yaptık. Sipariş ilk kısmını Aralık sonunda telim aldık. Ayrıca başından beri bunun dışında 3 ayrı aşı üretici ile görüşüyoruz."

Anahtar Kelimeler:

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