Bakan Koca: 75 yaş ve üzerinin aşılanmasına başlanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı uygulamasının başlamasına ilişkin 'silahlanma' benzetmesi yaparak, şu ifadeyi kullandı:

"Sağlık ordumuz silahlandı, büyüklerimiz koruma altında."

Yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadele kapsamında 21 Kasım itibarıyla sıklaştırılan kısıtlamaların, vaka sayılarında etkili olduğunu bildiren Bakan Koca, yüzde 80 oranda düşüş kaydedildiğini belirtti. Koca, yaptığı açıklamada, "5 bin-7 bin arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir. Dünyada da artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır." diye konuştu.



"Salgının dünyadaki birinci yılını tamamladığı günlerde salgına karşı umutla beklediğimiz mücadele gücü olan aşı uygulanabilir hale geldi." diyen Koca, 30 Aralık’ta ülkemize gelen ilk parti olan 3 milyon doz aşının gerekli kontrollerinin tamamlanması ile 13 Ocak günü “Acil Kullanım Onayı” verilerek yaygın aşılama döneminine başlandığını anımsattı.

Bilim Kurulumuzun önerileri ile sağlık çalışanlarının öncelikli aşılamalarının tamamlandığına değinen Bakan Koca, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sağlık çalışanlarımızın aşılanması savaşa hazırlanan askerlerimizin silahlanması ile eşdeğerdir. Mücadelenin en ön safında bulunan neferlerimiz daha güvenli bir alana yaklaşmışlardır."

Sağlık çalışanlarını takiben engelli, yaşlı bakım evleri ile huzurevlerinde yaşayan vatandaşların yerlerinde aşılandıklarını kaydeden Koca, "Koruma sorumluluğu üzerimizde en çok bulunan bu grup öncelikle aşılanmış oldu. Kademeli olarak 90 yaş ve 85 yaş üzeri vatandaşlarımız evlerinde aşı oldular. İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamaları evlerinde gerçekleştirildi." diye konuştu.

75 yaş ve üzeri aşılanacak

Geçtiğimiz pazartesi günü 80 yaş üzerindeki vatandaşların sağlık kuruluşlarında aşılanması uygulanmasına başlandığını bildiren Koca, yarın sabahtan itibaren yeni bir adıma geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşların da sağlık kuruluşlarında aşılanmasının başlayacağını duyurdu. 75 yaş ve üzeri vatandaşların, sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekleri bildirildi.



Çin'den getirilen aşının ikinci partisinin test aşamasından sonra kullanımına başlanacağını belirten Sağlık Bakanı, "Virüsün dünyadaki seyri gerek merkez ve taşra teşkilatımız tarafından gerekse Bilim Kurulumuzca düzenli olarak takip edilmektedir. Bildirilen mutasyonlar üzerine İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’yla olan uçuşlar durdurulmuştu. Brezilya ile olan uçuşlar da buna eklendi. Özellikle Güney Afrika’da bildirilen mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğu iddia edilmektedir. Mutant virüsün görüldüğü yerler karantina altına alınmaktadır. Ülkeler yeniden sınırlarını kapatmaya başlamıştır. Bu durum tedbirleri elden bırakmamamız konusunda bize önemli bir hatırlatıcı olmuştur." şeklinde konuştu. Bakan Koca, sözlerini şöyle sonlandırdı: