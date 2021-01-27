Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca: 75 yaş ve üzerinin aşılanmasına başlanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın itibarıyla 75 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlanacağını duyurdu. Koca, aşılara erişimin sağlanması üzerine de sağlık çalışanları için 'ordu', aşı için de 'silah' benzetmesinde bulunarak, "Sağlık ordumuz silahlandı." dedi
Bakan Koca: 75 yaş ve üzerinin aşılanmasına başlanıyor
27 Ocak 2021 22:05 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı uygulamasının başlamasına ilişkin 'silahlanma' benzetmesi yaparak, şu ifadeyi kullandı: 

"Sağlık ordumuz silahlandı, büyüklerimiz koruma altında."

Yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadele kapsamında 21 Kasım itibarıyla sıklaştırılan kısıtlamaların, vaka sayılarında etkili olduğunu bildiren Bakan Koca,   yüzde 80 oranda düşüş kaydedildiğini belirtti. Koca, yaptığı açıklamada, "5 bin-7 bin arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir. Dünyada da artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır." diye konuştu.
 
"Salgının dünyadaki birinci yılını tamamladığı günlerde salgına karşı umutla beklediğimiz mücadele gücü olan aşı uygulanabilir hale geldi." diyen Koca, 30 Aralık’ta ülkemize gelen ilk parti olan 3 milyon doz aşının gerekli kontrollerinin tamamlanması ile 13 Ocak günü “Acil Kullanım Onayı” verilerek yaygın aşılama döneminine başlandığını anımsattı.   

Bilim Kurulumuzun önerileri ile sağlık çalışanlarının öncelikli aşılamalarının tamamlandığına değinen Bakan Koca, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Sağlık çalışanlarımızın aşılanması savaşa hazırlanan askerlerimizin silahlanması ile eşdeğerdir. Mücadelenin en ön safında bulunan neferlerimiz daha güvenli bir alana yaklaşmışlardır." 

Sağlık çalışanlarını takiben engelli, yaşlı bakım evleri ile huzurevlerinde yaşayan vatandaşların  yerlerinde aşılandıklarını kaydeden Koca, "Koruma sorumluluğu üzerimizde en çok bulunan bu grup öncelikle aşılanmış oldu. Kademeli olarak 90 yaş ve 85 yaş üzeri vatandaşlarımız evlerinde aşı oldular. İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamaları evlerinde gerçekleştirildi." diye konuştu.

75 yaş ve üzeri aşılanacak 

Geçtiğimiz pazartesi günü 80 yaş üzerindeki vatandaşların sağlık kuruluşlarında aşılanması uygulanmasına başlandığını bildiren Koca, yarın sabahtan itibaren yeni bir adıma geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşların da sağlık kuruluşlarında aşılanmasının başlayacağını duyurdu. 75 yaş ve üzeri vatandaşların, sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekleri bildirildi.
 
Çin'den getirilen aşının ikinci partisinin test aşamasından sonra kullanımına başlanacağını belirten Sağlık Bakanı, "Virüsün dünyadaki seyri gerek merkez ve taşra teşkilatımız tarafından gerekse Bilim Kurulumuzca düzenli olarak takip edilmektedir. Bildirilen mutasyonlar üzerine İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’yla olan uçuşlar durdurulmuştu. Brezilya ile olan uçuşlar da buna eklendi. Özellikle Güney Afrika’da bildirilen mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğu iddia edilmektedir. Mutant virüsün görüldüğü yerler karantina altına alınmaktadır. Ülkeler yeniden sınırlarını kapatmaya başlamıştır. Bu durum tedbirleri elden bırakmamamız konusunda bize önemli bir hatırlatıcı olmuştur." şeklinde konuştu. Bakan Koca, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir ve temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Salgının tüm dünyaya bir kişiden yayıldığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Salgın süresince zorlu bir mücadele verdik ve tüm milletimiz çok yoruldu. Bu emeklerin karşılığını almaya çok yaklaştığımız ortadadır."

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus hastaligi covid-19 saglik bakani fahrettin koca saglik ordumuz silahlandi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.