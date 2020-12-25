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Bakan Koca açıkladı: İstanbul'da vaka sayıları önemli oranda düştü
Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, İstanbul'da polikliniklerde yüzde 50’ye varan azalma olduğunu belirtti ve "Bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı." ifadelerini kullandı
Bakan Koca açıkladı: İstanbul'da vaka sayıları önemli oranda düştü
25 Aralık 2020 18:09 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'daki COVID-19 vaka sayısında önemli bir düşüş kaydedildiğini duyurdu. Koca, ''Polikliniklerde yüzde 50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı'' bilgisini verdi.

Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi: 

"Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız."

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca istanbul covid-19

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