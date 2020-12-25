Bakan Koca açıkladı: İstanbul'da vaka sayıları önemli oranda düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'daki COVID-19 vaka sayısında önemli bir düşüş kaydedildiğini duyurdu. Koca, ''Polikliniklerde yüzde 50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı'' bilgisini verdi.
Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:
"Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız."