Bakan Koca açıkladı: İstanbul'da vaka sayıları önemli oranda düştü

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, İstanbul'da polikliniklerde yüzde 50’ye varan azalma olduğunu belirtti ve "Bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı." ifadelerini kullandı

25 Aralık 2020 18:09 -