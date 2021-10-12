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Bakan Koca: Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var, aşılarımızı yaptırmalıyız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Günlük Kovid-19 haritasını paylaştı. Buna göre Aksaray ve Gümüşhane ikinci doz aşılamada sarı kategoriye geçerken, Bitlis ise turuncu kategoride yerini aldı.
Bakan Koca: Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var, aşılarımızı yaptırmalıyız
12 Ekim 2021 10:23 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aksaray ve Gümüşhane'nin ikinci doz aşılamada yüzde 65'i geçtiğini şu sözlerle duyurdu:

Aksaray ve Gümüşhane’de ikinci doz aşı oranı bugün yüzde 65’i geçti. Sarı kategorisine giren bu iki ilimizin yeni hedefi mavi! Zamanı gelmiş ikinci doz aşıları hemen olalım! Sırada yüzde 75’i aşmak var!

Bitlis ise yüzde 55'i geçerek haritada turuncu rengini aldı. "Bitlis’te iki doz aşılılar olarak yaklaşık yarı yarıyayız yüzde 55’i aşıp, hazır turuncu kategorisine geçmişken, aşı konusunu aramızda konuşalım." ifadelerini kullanan Koca, aşı hakkında merak edilen soruları sağlık görevlilerine sormaya davet etti.

Sağlık Bakanı 11 Ekim'e ait Günlük Kovid-19 tablosunu yayınladı:

 

 

"Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer!" sözlerini kullanan Koca, vatandaşları aşıya davet etti.

 

Anahtar Kelimeler:

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