Bakan Koca: Dördüncü doz yalnızca yabancı ülkelere seyahat edecekler için getirilen bir düzenleme

Bakan Koca, 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olan kişilerin ek doz aşı olmasına gerek olmadığını açıkladı. Bakan, dördüncü doz aşı düzenlemesinin yalnızca iki doz mRNA aşısı şartı arayan ülkeler için getirildiğini ifade etti:

"Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur."

"Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur."