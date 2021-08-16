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Bakan Koca: Dördüncü doz yalnızca yabancı ülkelere seyahat edecekler için getirilen bir düzenleme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ek doz aşı olunmasına gerek olmadığını, dördüncü dozun yalnızca 2 doz mRNA aşısı talep eden ülkelere seyahat için gerektiğini duyurdu.
Bakan Koca: Dördüncü doz yalnızca yabancı ülkelere seyahat edecekler için getirilen bir düzenleme
16 Ağustos 2021 13:39 -
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Bakan Koca, 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olan kişilerin ek doz aşı olmasına gerek olmadığını açıkladı. Bakan, dördüncü doz aşı düzenlemesinin yalnızca iki doz mRNA aşısı şartı arayan ülkeler için getirildiğini ifade etti:

"Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur."

"Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur."

Anahtar Kelimeler:

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