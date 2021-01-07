Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile görüşecek ardından Bilim Kurulu'nu toplayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile de video konferans görüşmesi gerçekleştirecek. Koca'nın, Kluge ile yapacağı görüşmede İngiltere'deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının seyrine yönelik son gelişmeler ele alınacak.

Bakan Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı da bugün saat 17.00'da gerçekleştirilecek. Bakan Koca, toplantının ardından yazılı açıklamada bulunulacak.