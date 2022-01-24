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Bakan Koca duyurmuştu: İki doz BioNTech üzerine TURKOVAC uygulamasına başlandı
Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın iki doz BioNTech aşısının ardından hatırlatma dozu olarak uygulanacağı çalışmanın başladığını bildirdi.
Bakan Koca duyurmuştu: İki doz BioNTech üzerine TURKOVAC uygulamasına başlandı
24 Ocak 2022 11:43 - AA Ahmet Sertan Usul
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Ateş, Ankara Şehir Hastanesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Faz 2b çalışması kapsamında, iki doz BioNTech aşısı olmasının üstünden 90 gün geçen gönüllülere TURKOVAC'ın uygulanacağını belirtti.

TURKOVAC ile yeni aşı çalışması başlıyor: Dünyada ilk olacak

Çalışmanın, Ankara Şehir Hastanesi koordinatörlüğünde İzmir ve İstanbul'daki hastanelerle birlikte toplam 5 merkezde yürütüleceğini ifade eden Ateş, şu bilgileri verdi:

"Çalışma, gönüllülerin istediği aşıyı tercih edebileceği açık etiketli ve iki kollu şekilde olacak. İki kollu olmasının sebebi, aşımız Şanlıurfa'da Dollvet fabrikasında ve Tekirdağ'da Koçak Farma'da üretilen bir aşı. Bu çalışmada, iki kollu olarak Dollvet ve Koçak Farma'daki kendi aşımızın ürünlerini kıyaslayacağız. Burada her kolda 517 gönüllü olacak ve toplam 1034 gönüllü ile çalışmamızı tamamlayacağız. 3 ay gibi kısa bir süre içinde çalışmanın tamamlanmasını bekliyoruz ama bu çalışmanın daha kısa süre içinde biteceğini tahmin ediyoruz."

Ateş, hastanedeki gönüllülere bugün çalışma kapsamındaki ilk hatırlatma dozlarının yapıldığını dile getirerek, "Bundan sonra tabii ki TURKOVAC ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu hafta içinde, hafta sonuna doğru ergenlerde TURKOVAC çalışmamız başlayacak, bu primer doz çalışması olacak. Önümüzdeki haftada da gebelerde TURKOVAC aşılaması çalışmasına başlayacağız." diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre, TURKOVAC'ın 18 yaş altına uygulanacağı pilot çalışma kapsamında, öncelikle 16-18 yaşlarındaki 50 kişinin, daha sonra 12-16 yaş ve 5-12 yaşlarındaki 100'er gönüllünün aşılanması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:

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