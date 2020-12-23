Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca: 'Hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay'da günlük yeni koronavirüs vaka sayısının düşmeye başladığını ancak hastane ve yoğun bakım servislerinin yükünün halen yüksek seyrettiğini bildirdi
Bakan Koca: 'Hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor'
23 Aralık 2020 08:39 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla illerin koronavirüse ilişkin güncel durumunu ele aldıklarını belirtti.

"Bu illerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı, ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor." ifadesini kullanan Koca, İzmir'de günlük vaka sayısının son bir hafta içinde yüzde 30 azaldığını, yatak doluluk oranının yüzde 57, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 77 olduğunu kaydetti.

Trabzon'da vaka sayılarının yüzde 25 düştüğünü, yatak doluluğunun yüzde 52, yoğun bakım doluluğunun yüzde 72 olduğunu aktaran Koca, İzmir ve Trabzon'da tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

Samsun'da vaka sayısının yüzde 35 düştüğünü, yatak doluluğunun yüzde 62, yoğun bakım doluluğunun yüzde 80 olarak gerçekleştiğini belirten Koca, Hatay'da ise vaka sayısındaki düşüşün yüzde 40'a ulaştığını, yatak doluluğunun yüzde 85, yoğun bakım doluluğunun yüzde 77 olduğunu kaydetti. Koca, "Samsun ve Hatay'da ağır hasta yükü yüksek. Tedbirlere ısrarla uyalım." ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca izmir trabzon samsun hatay

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.