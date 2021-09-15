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Bakan Koca: İlk doz aşı oranı yüzde 65'in altında kalan tek bir il kaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz aşılamada Şanlıurfa'nın da yüzde 65'i geçtiğini açıklayarak tek turuncu renkli ili aşıya davet etti.
Bakan Koca: İlk doz aşı oranı yüzde 65'in altında kalan tek bir il kaldı
15 Eylül 2021 11:39 -
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Kovid -19 risk haritasında riskli illerin sayısı azalmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 14 Eylül Kovid-19 risk haritasını paylaştı. Şanlıurfa'nın da aşılama oranında yüzde 65'in üzerine çıkması ile riskli iller tek bir il kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haritada turuncu renkli tek il olan Gümüşhane'yi aşıya davet etti:

"Şanlıurfa, ilk doz aşı oranını yüzde 65’in üzerine çıkardı. Haritamızdaki rengi Turuncu yerine Sarı. Şu an, ilk doz aşı oranı yüzde 65’in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane. Sarı ve Mavi bütün iller, Gümüşhane’ye çağrıda bulunalım mı?"

 

 

Anahtar Kelimeler:

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