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Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

18 Ekim 2021 09:01 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Sağlık Bakanı dün yaptığı paylaşımla 2 ile 8 Ekim tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarını paylaştı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2-8 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

 

 

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, 2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok arttığı illeri de paylaştı. Buna göre vaka sayısının en fazla artış gösterdiği 10 il, Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük oldu.

 

 

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