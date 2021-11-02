Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 16-22 Ekim tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, haftalık vaka sayıları her yüz bin kişide İstanbul için 296,84, Ankara için ise 328,31, oldu.

16-22 Ekim tarihlerinde vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok arttığı 10 il ise Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir oldu.