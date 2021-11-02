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Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayıları açıklandı. Vaka yoğunluğunun en çok arttığı iller ise Yalova, Tunceli ve Edirne oldu.
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

02 Kasım 2021 16:16 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 16-22 Ekim tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, haftalık vaka sayıları her yüz bin kişide İstanbul için 296,84, Ankara için ise 328,31, oldu.

 

 

16-22 Ekim tarihlerinde vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok arttığı 10 il ise Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir oldu.

 

 

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