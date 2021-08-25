Bakan Koca: Kovid-19 risk haritasında yüksek riskli tek il Şanlıurfa

Günlük Kovid-19 tablosunda mavi renkli düşük riskli illerin arasına iki şehir daha katıldı. Bursa ve Trabzon ilk doz aşılama oranlarının yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi kategoriye girdi.

Sosyal medya hesabından 24 Ağustos Günlük Kovid 19 tablosunu paylaşan Bakan Koca, yüksek riskli tek bir il kaldığını açıkladı: "Bursa ve Trabzon’dan söz ettik. Diğer 2 haberimiz de önemli: Mardin çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine, Adıyaman yüksek risk seviyesini orta risk seviyesine indirdi. Kırmızı tek ilimiz var, Şanlıurfa. İlk doz aşı oranıyla o da hepimizi sevindirecek!"