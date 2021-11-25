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Bakan Koca: Molnupiravir ilacının tedavi rehberine eklenmesine karar verildi
Sağlık Bakanı Koca, salgın yönetiminde kullanılan tedavilerin yeniden değerlendirildiğini belirterek "Molnupiravir ilacının tedavi rehberine eklenmesine karar verilmiştir." dedi.
Bakan Koca: Molnupiravir ilacının tedavi rehberine eklenmesine karar verildi
25 Kasım 2021 08:36 - AA Aybüke İnal Kamacı - Burcu Çalık Göçümlü
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Bakan Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun, tedavi rehberindeki güncellemeler, cezaevlerinin durumları, aşı programı ve salgının seyri gündemiyle bir araya geldiğini belirtti.

Toplantıda ele alınan sonuçları aktaran Koca, "Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olanlar bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabileceklerdir." bilgisini verdi.

Koca, günlük vaka sayılarındaki durağan halin devam ettiğine işaret ederek, tedbirlere hassasiyet gösterilmesiyle vaka sayılarında düşüş sağlanabileceğinin belirginleştiğini vurguladı.

Bu düşüşü, yüksek oranda aşılanmanın kalıcı hale getirebileceğini ifade eden Koca, vakti gelen tüm vatandaşların aşılarını tamamlamalarının tavsiye edildiğini hatırlattı.

Favipiravirin kullanımına hastanın klinik durumuna göre karar verilecek

Bakan Koca, salgın yönetiminde kullanılan tedavilerin yeniden değerlendirildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Bakanlığımızın kendi topladığı veriler bilim kurulumuzda görüşülmüş, söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca, kendi verilerimizde hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görülmüştür.

Favipiravir, çeşitli çalışmalarda virüse karşı etkin olduğu düşünülerek farklı ülkelerde özellikle ayaktan hastalarda ve belli hasta gruplarında kullanılmıştır. Kullanılan hasta gruplarındaki gerçek yaşam verileri değerlendirildiğinde etkinliği ile ilgili çıkan sonuçlara göre, daha önce belirtilen kullanımın da kaldırılarak bundan sonraki süreçte kullanım endikasyonuna kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verebilecektir."

"Molnupiravir ilacının tedavi rehberine eklenmesine karar verilmiştir"

Salgın kontrolünde yeni devreye giren ilaçların kullanımı konusunda da değerlendirmeler yapıldığını anlatan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bilim kurulumuz daha önceki toplantılarında 'Molnupiravir' etken maddeli ilacın kullanıma alınabileceğini değerlendirmişti. İlaca erişim için gerekli girişimler yapılmıştır. Ülkemizde ilacın üretilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Molnupiravir ilacının tedavi rehberine eklenmesine karar verilmiştir. Uygun olan hasta grupları için ilacın tedariki sağlanır sağlanmaz kullanıma alınmasına karar verilmiştir. Favipiravir ve Molnupiravir'in kullanımı ile ilgili yeni düzenleme tedavi rehberine eklenecektir."

Koca, ayrıca Adalet Bakanlığına iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kuralların da tanımlandığını kaydetti.

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1) drg1 (dr)
25.11.2021 08:56:36
İnsanlarda bu psikoloji oldukça gönder gitsin. 2020 Hidroksiklorokin, 2021 favipravir, 2022 molnupravir, 2023 x pravir, 2024 ypravir, 2025 zpravir. Bilimsel altyapısı yok ne yapıyorsunuz diyenlere de bilim karşıtı de. Yaşasın ilaç sanayi. Yaşasın dev aşı firmaları.
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