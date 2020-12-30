Bakan Koca o iddiaları yalanladı: 'Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır'

Sağlık Bakanı Koca, aşıların aracı firma tarafından tedarik edildiğine dair haberler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Yaptığı paylaşımda, 'Sinovac' firması ile imzalanan anlaşma metnine de yer veren Bakan Koca, "Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar" notunu paylaştı.

Son derece yakışıksız

Sağlık Bakanı Koca, Çin'den gelen aşının aracı firma vasıtasıyla geldiğine yönelik iddialara şöyle yanıt verdi:

"Bir muhabir arkadaşımızın çektiği fotoğrafta yazan Keymen İlaç A. Ş. yazısına atıfta bulunarak bu iddia sürdürülmektedir. Düne kadar aşının gelemeyeceği iddiasıyla anlaşılmaz bir şekilde memnuniyet izhar edenlerin aşılar yola çıktığında bu gibi asılsız iftiralara tevessül etmeleri son derece yakışıksızdır" dedi.

Devlet olarak bizzat aracısız görüştük

Bakan Koca, Keyman İlaç A.Ş.'nin Sinovac firmasının Türkiye'deki distribütörü olduğunu belirtti ve "Biontech ve Oxford aşısı dahil olmak üzere tüm aşı üreticileri ile devlet olarak bizzat aracısız görüştük. Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisimiz, Sinovac firması ile görüşmüş ve Türkiye'deki temsilcileri olan Keymen İlaç A.Ş. ile de lojistik süreci takip etmiştir. Sinovac firmasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü Keymen İlaç A.Ş. firmasıdır. Üstelik 7 yıldır bu durum böyledir." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında aşıların üreticisi olan Bakan Koca, Sinovac firmasının mektubunu da paylaştı ve şu değerlendirmeleri yaptı:

"Keymen Türkiye ve Azarbeycan'da tek yetkili distribütörümüzdür. Covid-19 aşısına yönelik tüm görüşmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Azarbeycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlıkları ile Sinovac doğrudan müzakere ederek yürütmektedir. Keymen Sinovac'ı, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) da Türkiye'yi temsil etmektedir."

Kimsenin özür dilemesini beklemiyoruz

"Yukarıdaki bilgilerden de açık şekilde anlaşılacağı üzere tüm görüşmeler doğrudan üretici şirketlerle yapılmaktadır. Anlaşmanın idari ve mali tüm koşulları distribütörden bağımsız olarak ana üretici ile yapılan görüşmelerde belirlenmiştir. Distribütörün yetki ve sorumluluğu Sinovac'ı temsil ve lojistik ile sınırlıdır. Bu anlaştığımız ve görüşmelerin devam ettiği tüm aşılar için böyledir.