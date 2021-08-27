Bakan Koca öğretmenlerin aşı oranlarını duyurdu: Yüzde 84'ü ilk doz aşısını oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından öğretmenlerin aşılanma oranlarını açıkladı.

Bakanın açıkladığı verilere göre, öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06, tüm toplumda birinci doz aşı oranı ise yüzde 76,12.

Öğretmenlerden ikinci doz aşısını yaptıranların oranının yüzde 72,57, tüm toplumda ikinci doz aşısını yaptıranların oranının ise yüzde 58,23.

Bakan Koca aşı verilerini paylaşmasının ardından öğretmenleri örnek göstererek aşıya davet etti. Bakan, "Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?" sözlerini kullandı.