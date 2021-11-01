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Bakan Koca: Okulların kapanması gibi bir durum gündemimizde yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladığını, böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
Bakan Koca: Okulların kapanması gibi bir durum gündemimizde yok

Fahrettin Koca

01 Kasım 2021 09:50 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'in "Günlük 60 bin, 70 bin vaka sayılarına sıçrama olması durumunda ise yeniden kapanma, okulların kapanması gibi tabloları gündeme gelme durumu söz konusu olabilir" açıklamasının ardından okulların kapanmasının gündeme gelebileceğine ilişkin haberler gördüğünü, böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz."

Anahtar Kelimeler:

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