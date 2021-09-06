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Bakan Koca: Pandemi, sağlık hizmetlerine erişimdeki adaletsizliği açıkça ortaya koydu
Sağlık Bakanı Koca, "Pandemi, sağlık hizmetlerine erişimdeki adaletsizliği açıkça büyük bir sorun olarak ortaya koymuş, sağlık sistemlerinin inşasında eşitlik temelli ve insan merkezli yaklaşımları benimsemeyi kaçınılmaz bir kılmıştır" dedi.
Bakan Koca: Pandemi, sağlık hizmetlerine erişimdeki adaletsizliği açıkça ortaya koydu
06 Eylül 2021 09:40 - AA Merve Yıldızalp
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya'nın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Sağlık Bakanları Toplantısına çevrim içi katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Koca, "COVID-19 Salgınının Küresel Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi" başlıklı oturumda konuştu.

Pandeminin dünya çapında insan sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki oluşturmaya devam ettiğini ve ciddi ölüm oranlarına neden olduğunu vurgulayan Koca, şöyle konuştu:

"Sağlıkla ilgili sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin öne çıkan hedefi olarak evrensel sağlık kapsayıcılığının başarılmasını içeren yenilenmiş uzun vadeli bir vizyonu benimseme ihtiyacımız bulunmaktadır. Çünkü pandemi sağlık hizmetlerine erişimdeki adaletsizliği açıkça büyük bir sorun olarak ortaya koymuş, sağlık sistemlerinin inşasında eşitlik temelli ve insan merkezli yaklaşımları benimsemeyi kaçınılmaz bir şekilde gerekli kılmıştır."

Koca, kolaylaştırıcı bir çözüm önerisi olarak birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında kronik hastalıkların yönetiminin güçlendirilmesine daha fazla yönelmek gerektiğini belirtti.

Pandeminin insan merkezli, değer temelli, hasta güvenliği ve kaliteye dayalı bir sağlık sisteminin inşa edilmesinin tüm toplumlar için hak olduğunu gösterdiğini vurgulayan Koca, bu kapsamda G20 ülkelerine önemli sorumluluklar düştüğünü kaydetti.

Toplantı sonunda Sağlık Bakanları Deklarasyonu kabul edildi.

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